Невјероватно откриће у старој кући: Скинула гипсану плочу и остала у шоку

Аутор:АТВ редакција
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Клои Кемпстер током реновирања старе куће није ни сањала да ће иза обичне гипсане плоче пронаћи нешто што је деценијама било дубоко скривено од погледа свих!
Иза зида чекао ју је велики, изненађујуће добро очувани мурал из 1967. године који приказује фасцинантан призор налик традиционалном лову на лисице.
Када је Клои купила стару кућу у селу Котингем, на граници енглеских грофовија Лестершир и Нортхемптоншир, знала је да је чека опсежна обнова. Ријеч је о здању изграђеном давне 1829. године, које је некада служило и као сеоска пекара.
Кемпстерова је током реновирања редовно документовала радове, али један тренутак цјелокупан пројекат претворио је у невјероватну причу. Док је уређивала простор, открила је нешто скривено директно иза гипсане плоче изнад камина.
Власница је пажљиво уклонила бијелу плочу која се налазила изнад камина, а оно што је угледала с друге стране моментално ју је оставило без текста.
Иза зида налазио се велики мурал који је приказивао идиличан призор из сеоског живота. Слика је, упркос томе што је деценијама била прекривена, остала невјероватно добро сачувана.
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Клои је цијели процес забиљежила, а снимак откривања мурала објавила је на друштвеним мрежама. Тренутак у којем је бијела плоча уклоњена открио је необичан призор који је дуго био скривен од очију власника и посјетилаца куће.
На муралу је приказан природни пејзаж, а у средишту се налазе двије особе у црвеним капутима које јашу коње. Око њих је неколико паса, због чега цјела сцена подсјећа на традиционални лов на лисице, карактеристичан за енглеско село.
Посебно је занимљиво што је мурал прецизно датиран настао је 1967. године, односно више од пола вијека прије него што га је она поново угледала.
„Нисмо могли да вјерујемо својим очима када смо открили невероватан мурал из 1967. године“, поручила је Клои.
Објава је убрзо запалила друштвене мреже, а људи су одушевљени чињеницом да је претходни власник, умјесто да уништи мурал, одлучио да га једноставно заштити и прекрије плочом, преноси Мирор.
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