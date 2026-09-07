Нове тврдње о случају из Тузле: "Говорили су јој да је четникуша и невјерница"

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Општински суд у Тузли одредио је 15-годишњој дјевојчици једномјесечни притвор, терети је за покушај убиства и наношење тешких повреда након напада у основној школи у Горњој Тузли, док из извора блиских породици истичу да је трпила вршњачко насиље и да су јој говорили да је четникуша, Српкиња, "невјерница".
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Из суда је саопштено да јој је притвор одређен у вези са догађајем од 4. септембра у просторијама Основне школе "Горња Тузла" када је малољетница ножем нанијела тешке повреде опасне по живот једном малољетном лицу, те покушала нанијети тешке повреде другом малољетном лицу.
Суд је оцијенио да су у конкретном случају испуњени општи и посебни услови за одређивање притвора малољетном лицу.
Из извора блиских породици ухапшене малољетне дјевојчице Срни је речено да је двије године била изложена вршњачком насиљу баш од дјевојчица којима се физички супротставила.
Како је испричао извор Срне, са узнемиривањем дјевојчице, прозивкама којима је била изложена, управа школе је упозната на вријеме, али су са њихове адресе стизала увјеравања како се то више неће поновити.
Нико ништа није предузео, а дјевојчица су свакодневно говорили да је четникуша, "ти си Српкиња", "једеш свињетину" и слично.
Поред управе школе, обавијештено је и ресорно кантонално и федерално министарство, Омбдусман за људска права, Педагошки завод, али адекватна реакција није услиједила.
Из истих извора Срни је речено да је ова дјевојчица претходно ишла у школу у тузланском насељу Симин Хан и да је управо због малтретирања и свакодневних напада на њу највише због тога што се разликује од остале дјеце и што иде на наставни предмет религијска култура, а не иде на исламску вјеронауку, исписана.
Након тога је уписана у школу у Горњој Тузли, гдје није било проблема у петом и шестом разреду, али су ескалирали у седмом разреду на националној основи, што се онда наставило, па су је још називали и да је "невјерница", "да је ружна".
Извор је испричао да дјевојчица носи спортску одјећу, тренерку, патике, па претпоставља да је то некима сметало, затим одличан је ученик, али је осјетила да је нико не штити, па је то покушала да учини сама, али на начин који није прихватљив.
"Ипак, дјевојчици од 15 година одредити једномјесечни притвор говори све о одговорнима у Тузланском кантону, а не о дјевојчици", сматра извор.
Међутим, федерални медији преносе изјаве мајки повријеђених малољетница које су испричале како је "нападачица била проблематична и прије и да повријеђена дјеца имају трауме".
(СРНА)
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