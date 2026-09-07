”Петак дан за метак” Презентоване Скај поруке на суђењу за убиство Славише Ћулума

Аутор:Огњен Матавуљ
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Презентовањем порука из Скај апликације у Окружном суду у Бањалуци настављено је суђење Синиши Шакићу званом Кинез за тешко убиство Славише Ћулума у Драгочају код Бањалуке.
Према тврдњама Републичког тужилаштва на дан убиства 15. маја 2020. године у 14.05 часова забиљежена је комуникација између Шакића и Миле Росића, у којој оптужени пише: ”Брате кажи Аци да шаље паре. Ма не бринем ја, битно да је готово”.
Исти дан у 13.26 часова Росићу је, према тврдњама тужилаштва, Миливоје Ловреновић звани Чаруга написао: ”Ето је л то проблем. Види петак дан за метак. Има ли шта на вијестима”.
Ловреновић и Росић су у одвојеном предмету под истрагом тужилаштва због планирања и организовања Ћулумовог убиства. Осим њих међу осумњиченима су Јован Јошило, Душан Ловреновић, Томислав Петровић, Предраг Петковић и Дарио Јекић. Истрага се води на основу информација из Скај апликације, али до данас није окончана.
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Поруке у судници читао је полицијски службеник МУП-а Републике Српске Синиша Грумић, који је радио на прикупљању доказа. Појаснио је да су спорне комуникације откривене током истраге о шверцу кокаина у Белгији, у коју су били укључени држављани БиХ. Прве Скај поруке им је доставио Европол, да би накнадно путем међународне правне помоћи суд у Француској доставио садржај за све тражене кориснике.
Међу комуникацијама су и поруке које је, како тврди тужилаштво, Шакић слао Росићу 22. априла 2020. године: ”Брате види са Пеђо када нас може покупити. Ево јавио се нама. Завршили смо терен, били од куће 50 метара. Видјели му мајку и очуха. Срели се аутом на главној цести. Нису, вратили су се брзо, сигурно били у куповини. Мора вањски прстен. Нема шансе, само вањски прстен”.
Дан прије убиства 14. маја забиљежена је комуникација између Јекића и Росића: ”Ови оће сад пушкама да деру га. Ко ће бити брат у шуми. Неће више МРУД. МРУД је једна јака експлозија и не зна се гдје је звекнула. Пуцњи се тачно лоцирати могу”.
Презентоване су поруке за које тужилаштво тврди да су 14. маја 2020. размјењивали Јован Јошило и његова сестра: ”Чекам кума да ми се јави, нема га. Синоћ ми је у 10 писао. Идемо то је то”. Затим јој шаље преписку између корисника Скаја са надимцима ”Grizzly bear new”, за кога тужилаштво тврди да је Шакић и корисника ”Tiger", за кога тврде да је Јошило. У преписци се између осталог наводи: ”Вечерас га деремо”, док други корисник пише: ”Ја ноћас нагулио овамо”.
Синиша Шакић је 28. јула 2020. године ухапшен због сумње у убиство Ћулума. Тужилаштво је од тога дана издвојило поруке које су размјељивали Јекић и Росић: ”Де болан, када, како? За шта брате? ДНК? Јесу га покупили брате? А ј... ти живот. А шта је са Чаругом? Не могу да вјерујем”.
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О хапшењу и проналаску ДНК се причало у више комуникација. У порукама, које су по тврдњи тужилаштва размјењивали Јошило и његова сестра се, између осталог наводи: ”Одо оружје склонити”, ”Треба спалити кумов телефон”, ”Знају да ја имам алиби. Мене могу дизати само ако кум прича, а од тога нема ништа, као ни од ДНК”.
Издвојена је и комуникација између Јекића и Душана Ловреновића од 29. јула 2020. у којој се наводи: ”Јавност форсира како је лажан алиби у Хрватској. Сада било на вијестима”. Росић и Јекић исти дан у комуникацији поново помињу ”да имају ДНК” и да се ”Кина брани ћутњом”.
Прочитане су и поруке од 1. августа 2020. које је наводно Јошило слао извјесној Весни у којима се, између осталог, наводи ”Гуглај С. Шакић Бањалука. То ми је кум. Требам проф помоћ”. У порукама се помињу и извјесни Мехо из Сиска и Репац. Издвојена је и комуникација између Јошила и Ловреновића у којој се наводи: ”Сутра иде на састанак са свједоцима из Сиска”.
Шакићев бранилац Жељко Шурлан изнио је на десетине приговора и тврди да Шакић није користио Скај апликацију и да за то не постоји ни један доказ. Тврди да је из доказа нејасно ко су корисници који шаљу поруке и да то уопште не постоји у доказном материјалу, већ само кодови корисника.
”Приговарамо законитости, вјеродостојности и релевантности. Нема доказа да је Шакић користио Скај, то је мишљење полицијских службеника”, рекао је Шурлан.
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Он тврди да дискови, на којима је тужилаштво презентовало Скај комуникацију, нису оригинални материјал који је достављен из Француске. Тврди да су у ”Excel” табелама, у којима су поруке презентоване, накнадно убацивани одређени садржаји, те да се не слаже материјал који достављен 2022. године, са оним који је достављен 2024. године.
Ово је први пут да су у Окружном суду у Бањалуци извођени докази из Скај апликације, што није могло проћи без техничких проблема. Све је почело од тога да браниоцима нису радили монитори, па им је речено да промијене позиције у судници. Потом се испоставило да тужитељка у судници нема дискове са материјалом. Тражила је да користи дискове које је раније доставила суду. Када су дискови убачени у рачунар, садржај није могао бити репродукован због проблема са немогућношћу отпакивања ”WinRar” фајла. Направљена је пауза, па су из тужилаштва донесени други дискови. То је изазвало приговоре одбране, а чак је и предсједник судског вијећа Бранимир Јукић констатовао да су судски дискови сада неупотребљиви, јер докази са њих нису ни извођени.
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Док је материјал презентован, одбрана је уочила да ”Excel” табела која се презентује нема исти број колона, као табеле које су достављене одбрани. Диск је замијењен и дошло је до поклапања. Технички проблеми су настали и када је Грумић пустио прву гласовну поруку, јер у судници није било звука. Затражена је помоћ ИКТ службеника и након што је и то отклоњено, поруке су се једва могле чути и биле су веома неразговјетне.
Наредно рочиште заказано је за 24. септембар. Према најавама, тужилаштво ће тада извести доказе о томе како су идентификовали кориснике Скај апликације.
Подсјетимо, Ћулум је изрештан хицима из аутоматске пушке 15. маја 2000. године у Драгочају код Бањалуке. Оптужница против Шакића подигнута је у марту 2021. године. Првостепа пресуда изречена је 20. септембра 2023. године и Шакић је ослобођен оптужбе. Међутим, пресуду је 28. новембра 2025. године укинуо Врховни суд Републике Српске. Поступак је враћен на ново суђење које је почело 17. фебруара 2026. године.
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Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је кориштен за ”извиђање" терена, те аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. На путу у Драгочају поред локалног пута прилагодили су двије локације на којима су поломили гране и маскирали мотоцикл. Ћулума су чекали у засједи и када је наишао путем према његовом ”голфу 6” испалили су 22 хица из два аутоматска оружја. Више пута је погођен и на мјесту је остао мртав.
Убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина, који током истраге није пронађен, као ни оружје којим је Ћулум убијен.
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