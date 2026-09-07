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Саобраћајка код Градишке: Тешко повријеђен мотоциклиста

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07.09.2026 12:53

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Мотоциклиста чији су иницијали С.П. из Градишке тешко је повријеђен у саобраћајној незгоди у мјесту Дубраве, саопштено је из градишке Полицијске управе.

У саобраћајно незгоди која се догодила у суботу, 5. септембра, на магистралном путу Бањалука–Градишка учествовали су аутомобил "мицубиши" којим је управљало лице Џ.О. из Градишке и мотоцикл "кавасаки" који је возио С.П.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да против Џ.О. буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Градишка

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