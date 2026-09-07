Велика туча у Челинцу, осморо ухапшено

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Челинцу ухапсила је осам особа, међу којима и два малољетника, након туче у угоститељском објекту и на паркингу испред њега.
Један мушкарац задобио је тешке тјелесне повреде и указана му је помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Како је саопштено из полиције, слободе су лишени Ф.Ђ. и једно малољетно лице из Челинца због кривичног дјела „Тешка тјелесна повреда“, док су М.А., Д.П., М.П., Ф.К., Г.М. и још једно малољетно лице ухапшени због сумње да су починили кривично дјело „Учествовање у тучи“.
Полицији је јуче око 2.10 часова пријављен физички сукоб који се најприје догодио у тоалету угоститељског објекта у Челинцу, а потом и на паркингу код тог објекта.
Оперативним радом полицијски службеници утврдили су да се са физичким нападима могу довести у везу ухапшене особе.
На лицу мјеста обављен је увиђај, а изузети су и докази који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
Алкотестирањем је код једног малољетника утврђено 1,11 g/kg алкохола у организму. Код Ф.Ђ. измјерено је 0,29 g/kg, код М.А. 1,99 g/kg, код Д.П. 0,49 g/kg, а код Г.М. 0,11 g/kg алкохола у организму.
Повријеђеном мушкарцу љекарска помоћ указана је у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Полиција је навела и да ће Д.К. из Челинца, конобару у угоститељском објекту, бити уручен прекршајни налог због прекршаја из члана 25. Закона о јавном реду и миру.
Све мјере и радње према малољетницима предузимају се у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима Републике Српске.
О случају су обавијештени дежурни тужилац и тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који су наложили предузимање неопходних мјера и радњи.
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