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Келечевић за АТВ: Генерал Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

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07.09.2026 10:04

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Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске.
Фото: ATV

Генерал Ратко Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек, рекао је Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске.

"Поносим се што тако добро познајем генерала Ратка Младића. Били смо на академији скоро четири године. Младића познајем дуго и могу рећи да је био један врхунски старјешина, врхунски стручњак, а прије свега јако јако добар човјек. Никада није гледао ко је од којег рода, које националности него је гледао као старјешину и да Војну академију искористи да што више научи", каже Келечевић.

Како каже, генерал Ратко младић и он провели су заједно четири године. Напомиње да је од генерала Младића доста научио прије свега како да буде искрен и поштен.

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"Војнички позив је много тежак и тражи много одрицања, а он је то веома ,веома добро и рекао бих квалитетно преносио. Дошао сам и поносан сам што сам ево ту са његовим сином Дарком који је исто тако био јако добар старјешина и са њим сам имао доста добрих контаката, као старјешина и као човјек. Ратко Младић је био за цијелу класу нашу, а било нас је преко 400, али је он одмах на свом почетку показивао једно стручно знање а прије свега вољу да буде старјешина", каже Келечевић.

Према његовим ријечима, сви коју су имали прилику да буду под комадном генерала Ратка Младића, постали су врховне старјешине у Југословенској народној армији.

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Тагови :

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

генерал Ратко Младић

Бошко Келечевић

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