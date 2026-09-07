Остојић: Генерал Младић поново ујединио српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић одао је почаст генералу Ратку Младићу у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковцу.
Остојић је рекао да је генерал Младић поново ујединио српски народ.
"Данас се пише историја српског народа. Генерал је ушао у историју. Водио је српски народ у најтежим тренуцима. И тад нас је ујединио као и данас", рекао је Остојић за РТРС.
Навео је да се српски народ дошао до слободе.
"Поносно је видјети велики број омладине данас у Београду. Велике су и емоције ових дана", каже Остојић.
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