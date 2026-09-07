Гагић: Генерале, путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима, почивај гдје почивају праведници

Аутор:Марија Милановић
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Борци Републике Српске једногласни су у изјави да је генерал Ратко Младић у најтежим тренуцима стао на чело војске, желећи да одбрани српски народ и зато су данас они у Београду како би му одали почаст.
Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић казао је да иако се ради о тужном поводу и посљедњем испраћају генерала Ратка Младића, огроман број људи кренуо је пут Београда великом вољом.
„Ми из Бањалуке смо кренули у току ноћи око 2 иза поноћи, кренули су и људи из разних других праваца, зависно од времена колико им је требало да дођу до Раче. Већина људи је кренула у послије поноћним часовима“, рекао је Гагић на АТВ.
Око стотињак аутобуса кренуло је из свих праваца Републике Српске према граничним прелазима, највише на Рачу и Вишеград, што је потврдио Гагић.
„У стотињак аутобуса, простом математиком, то је неких 5.000 људи, с тим да велики број људи путује и малим возилима, приватно. У Београду се очекује заиста веома велики број људи око 100-150.000 људи. Људи иду за Београд и мислим да их ништа не би окупило овако са оваквом вољом. Иде се тужним догађајем, међутим, људи иду са најбољом вољом“, поручује Гагић.
Како наставља Гагић, осим бораца, пут Београда кренуо је велики број младих људи, жена и цивила како би одали посљедњи поздрав и почаст ратном команданту генералу Ратку Младићу.
„Позивамо све људе, како је протеклих дана апеловао и сам министар Остојић да се окупе достојанствено као и у складу свега онога о чему нас учи Српска православна црква, наше хришћанство и православље, да данашњу сахрану обиљежимо у том духу. Исто тако позивамо све грађане и Српске и Србије и широм свијета да данашњи дан посвете у том духу и да се клоне свега онога што то није и да данашњи дан, наредна 24 часа проведу у молитви, миру и у тишини“, рекао је Гагић.
Гагић је поручио да се српски народ на данашњи дан у периоду сахране треба окупљати на трговима, црквама, спомен-обиљежјима, да пале свијеће и одају помен преминулом генералу Ратку Младићу.
„Он је један од ријетких људи, који је успио деведесетих година, Србе ставити под исту капу те Србе ујединити у једну војску и да тако није било, вјероватно данас не би било Републике Српске ни већине нас на њеном простору. Његова смрт поново уједињује Србе и надам се да ће нам Србима ово бити знак да требамо остати достојанствени и сложни и након његове смрти“, рекао је Гагић.
Како Гагић наводи, 1992. године, када је генерал Ратко Младић стао на чело војске, требала је изузетна снага и вјештина да се уједини српски народ, у чему је генерал успио и створио Војску Републике Српске, која је против бројнијег и снажнијег непријатеља, те удара са много страна, успјела да одбрани свој народ и огњишта.
„Као што је рекао на комеморацији у свом обраћању министар Радан Остојић, он је неко ко је читав живот пливао узводно. Односно да би човјек стигао до извора, до Господа Бога, он у принципу мора пливати узводно, а генерал Ратко Младић је читав свој живот посветио пливању узводно. Он се није борио само у току Одбрамбено-отаџбинског рата већ и читав свој живот након рата. Док смо ми сви стали отишли кућама, формирали породице и наставили живјети, он је наставио носити свој крст, своје голготе и патње, све за свој народ и све до дана своје смрти“, рекао је Гагић те додао:
„Морамо га памтити као некога ко је ујединио српски народ и чак га и мртав уједињује. Мислим да ни један војсковођа не би успио ујединити српски народ, као што је он, човјек који је имао толико снаге, енергије, харизме и свега осталога. Таквог га требамо памтити јер да није било њега и Војске Републике Српске, вјероватно не би било ни Срба на овим просторима, а доказ нам је Република Српска Крајина, сва она стратишта, Јасеновац и Пребиловци, милиони жртава, а он је и Војска Републике Српске са њим на чеку су одбранили Републику Српску и одбранили наша огњишта.
Гагић је апеловао на људе да се избјегавају инциденти, провокације јер је данашњи дан, дан молитве.
„Како испраћамо своје најближе, тако данас требамо испратити свог генерала. Без било каквих свађа, без био какве пјесме, музике. Вјерујем да ће се велики број људи понашати управо у складу са овим што сам рекао. Поруку коју би послао генералу Младићу, да се не понављам, иста је она историјска коју је министар Остојић рекао на комеморацији, а то је да генерал опрости свима онима, који се нису понашали у складу са свим овим, да опрости свима онима који су заборавили да је он умро, свима који нису дошли у отаџбински рат јер наше је и на нама хришћанско да праштамо јер када идемо Богу на истину, требамо опростити јер ипак сви смо ми Срби“, рекао је Гагић те поручио:
„Генерале путуј у царство небеско, опраштај нама грешнима, надам се да ћеш почивати тамо гдје почивају праведници и међу све оне српске војводе и војсковође, који су кроз вијекове бранили свој народ“, закључио је Гагић.
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