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Боро Бабић истакао значај пољопривредних подстицаја

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07.09.2026 08:08

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Боро Бабић
Фото: ATV

Боро Бабић сагласан је са свим пољопривредницима да су подстицаји на које су остварили право, које исплаћује Агенција за аграрна плаћања, значајна.

"Без тога пољопривредни произвођачи не би функционисали, или би функционисали тешко. Да није подстицаја сигурно да не би било овакво стање у пољопривреди", рекао је Боро Бабић, фарма Бабић.

Његов син Марко Бабић сагласан је са оцем да су подстицаји које исплаћује Агенција за аграрна питања помогла да прошире производу и набаве најмодернију привредну механизацију.

"Ми смо зањих пар година набавили опрему за мужу крава. Убацили смо вентилацију за краве. Ишли смо на сточарску опрему", каже Марко Бабић, фама Бабић.

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Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

Пољопривредници

Пољопривреда Српска

Подстицаји

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