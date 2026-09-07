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Гагић: Апелујем на грађане да данашњи дан прође достојанствено и да одамо посљедњи поздрав ратном команданту

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07.09.2026 07:19

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Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Велики број бораца из Републике Српске отпутовао је у Београд да ода посљедњу пошту свом ратном команданту, генералу Ратку Младићу. Највећи број аутобуса већ је прешао границу са Србијом, изјавио је предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.

Превоз је организовала Борачка организација Републике Српске, у сарадњи с ресорним министарством.

"Желим да апелујем на грађане у Републике Српској и Србији и широм тамо гдје Срби живе да данашњи дан прође достојанствено. Посебно тамо гдје идемо на сахрану. Али и на свим другим мјестима гдје живе Срби, да се данас се понашају у складу као кад неко најближе умре и да се суздрже од свега онога што није примјерено, јер мислим да можемо то урадити један дан", рекао је Гагић за РТРС.

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Тагови :

Милован Гагић

Република Српска

Борачка организација

Сахрана Ратка Младића

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