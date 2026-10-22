Инцидент у кафићу: Гачанин Билећанину сломио нос

Аутор:АТВ редакција
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Из синоћње туче у једном гатачком кафићу млађи Билећанин је изашао сломљеног носа.
Како АТВ незванично сазнаје, туча се десила у кафићу у центру Гацка у вечерњим сатима.
Све је пријављено полицији.
"Туча се десила у једном гатачком кафићу. Оба учесника су била под дејством алкохола. Констатоване повреде су тешке тјелесне повреде па ће све ово бити квалификовано као кривично дјело", каже АТВ-ов извор из Полицијске управе Требиње.
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Повријеђени Билећанин рано јутрос јавио се у требињски Ургентни центар.
"У раним јутарњим часовима јавио нам се један младић. Има повреду носа коју је задобио од ударца и има повреду кољена коју је према његовим ријечима задобио када се проклизао. Одрађена су снимања и има прелом носних костију па је прегледан од стране ОРЛ. Што се тиче ноге стављена је лонгета и предложен магнет да се уради", кажу за АТВ из требињског Ургентног центра.
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