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Лице из Теслића показивало полни орган малољетном лицу

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22.10.2026 11:30

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МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа
Фото: ATV

Полиција је у Теслићу ухапсила лице из овог града чији су иницијали В.Д, осумњичено да је показивало полни орган малољетном лицу, саопштено је из добојске Полицијске управе.

Лице В.Д. је ухапшено јуче и о случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Полицијској станици Добој један јуче је пријављено да је из просторија једног вјерског објекта на подручју града отуђен новац и у току је расвјетљавање кривичног дјела тешка крађа, саопштено је из ПУ Добој.

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Подијели:

Тагови :

Мушки полни орган

Полиција

ОЈТ Добој

Теслић

хапшење

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