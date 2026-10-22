Лице из Теслића показивало полни орган малољетном лицу

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у Теслићу ухапсила лице из овог града чији су иницијали В.Д, осумњичено да је показивало полни орган малољетном лицу, саопштено је из добојске Полицијске управе.
Лице В.Д. је ухапшено јуче и о случају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
Полицијској станици Добој један јуче је пријављено да је из просторија једног вјерског објекта на подручју града отуђен новац и у току је расвјетљавање кривичног дјела тешка крађа, саопштено је из ПУ Добој.
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