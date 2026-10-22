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Држављанина БиХ затекли испод аутомобила: Полиција пронашла више од 17 килограма дроге

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22.10.2026 09:53

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Држављанина БиХ затекли испод аутомобила: Полиција пронашла више од 17 килограма дроге
Фото: Policija Hrvatska

Сплитска полиција је у три одвојене акције у Омишу, Дугопољу и на подручју Имотског пронашла више од 17 килограма различитих врста дроге, оружје и муницију, те ухапсила три мушкарца, међу којима је и држављанин БиХ, саопштено је у сриједу из Полицијске управе сплитско-далматинске.

Полиција је у уторак у Омишу претресла кућу и друге просторије које користи 29-годишњи мушкарац. У спортској торби пронађено је шест вакуумираних кесица са укупно 5.842 грама амфетамина.

Мушкарац је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлашћене производње и промета дроге, након чега је доведен у Полицијску станицу Омиш на криминалистичку обраду. По њеном завршетку биће предат притворском надзорнику.

Држављанин БиХ затечен испод аутомобила

Истог дана, око 20.45 часова, полицајци су током редовног обиласка терена у Дугопољу примијетили мушкарца који је лежао испод аутомобила и из његовог подвозја извлачио кесице.

Полицајци су му пришли и утврдили да је ријеч о држављанину Босне и Херцеговине, рођеном 1996. године.

На лицу мјеста обављен је увиђај, а полиција је одузела осам пластичних кесица у којима се налазило укупно 11.210 грама амфетамина.

Држављанин БиХ је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлашћене производње и промета дроге. Приведен је на криминалистичку обраду, након чега ће бити предат притворском надзорнику.

Пронађени кокаин, марихуана и оружје

У трећој акцији, на подручју Имотског, полиција је претресла просторије које користи мушкарац рођен 1972. године.

Том приликом пронађена је мања количина марихуане, 10 кесица кокаина припремљеног за продају, као и оружје и муниција.

Из полиције је саопштено да ће и овај мушкарац, након завршетка криминалистичке обраде, бити предат притворском надзорнику.

(Херцеговина.инфо)

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Дрога

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