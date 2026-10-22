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Банци као гаранцију за кредит понудио камион који је већ продао: Штета скоро 50.000 КМ

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22.10.2026 09:04

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Камион
Фото: АТВ

Приједорчанин Д.К. осумњичен је да је преварио банку приликом подизања кредита, тако што је као средство обезбјеђења навео камион који је претходно већ продао другој фирми. Банка је на тај начин оштећена за чак 48.790 КМ.

Како је саопштено из Полицијске управе Приједор, осумњичени је као власник и одговорно лице једног предузећа из Приједора, приликом закључивања уговора о кредиту, прећутао да теретно возило које је наведено као средство обезбјеђења кредитне обавезе више није у власништву тог предузећа.

Због тога банка у извршном поступку није могла да наплати своје потраживање од 48.790 КМ из вриједности наведеног возила.

На тај начин је, како се сумња, прибавио противправну имовинску корист предузећу које је заступао, док је банка остала оштећена за наведени износ.

Полицијска управа Приједор поднијела је данас, 22. октобра, Окружном јавном тужилаштву у Приједору извјештај против Д.К. због сумње да је починио три кривична дјела – „Обмана при добијању кредита и других погодности“, „Оштећење туђих права“ и „Оштећење повјерилаца“.

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Тагови :

Приједор

Камион

банка

кредит

превара

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