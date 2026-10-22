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"Шуме Српске" се задужују за 55 милиона КМ

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22.10.2026 12:14

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Влада Републике Српске сједница
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске дала је сагласност за кредитна задужења предузећа "Шуме Републике Српске" у укупном износу од 55 милиона КМ.

Влада Српске је прихватила информацију о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење "Шума" у износу до 40.200.000 КМ.

У функцији Скупштине акционара "Шума", Влада је дала сагласност и за кредит од 14,8 милиона КМ.

Дио кредитних средстава биће искориштен за рефинансирање постојећих кредитних обавеза, као и рефинансирање репрограма са Пореском управом Републике Српске.

Одређена средства ће бити преусмјерена на измирење пренесених обавеза из претходног периода према локалним заједницама, извођачима радова и добављачима.

Преостали дио кредитних средстава намјенски ће се користити за измирење доспјелих обавеза из текуће године.

"Овим кредитним задужењем, односно репрограмирањем постојећих кредита на дужи рок отплате, смањује се износ мјесечних ануитета, што ће значајно растеретити текућу ликвидност да би се неометано наставиле активности на извршењу производно-финансијског плана предузећа. Ово кредитно задужење представља мјеру финансијског растерећења и стварања предуслова за наставак стабилизације пословања, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Шуме Српске

кредит

задужење

Блашко Каурин

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