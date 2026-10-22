Случај шарања мурала у Источном Сарајеву биће предат Окружном тужилаштву

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Случај шарања мурала у Источном Сарајеву биће предат Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву, потврђено је из ове институције.
Раније је и из Тужилаштва БиХ саопштено да је дежурни тужилац запримио случај, али како је АТВ незванично сазнао МУП Републике Српске, Полицијска управа Источно Сарајево ће случај предати Окружном тужилаштву.
Правни стручњаци су за АТВ појаснили да оба законодавства имају кривично дјело распиривања међунационалне мржње, али је питање да ли ће се примјењивати спорни члан 145а наметнутог, тзв "Инцковог Закона".
„Што се тиче саме надлежности Тужилаштва, ево овдје имамо кривична дјела која су дефинисана Кривичним закоником Републике Српске, али и Кривичним законом БиХ. Члан 359. Кривичног законика Републике Српске, ми имамо дефинисано кривично дјело „Јавно позивање на насиље и мржњу“ и то је нешто гдје би се могло да се заснује надлежност Окружног јавног тужилаштва, али имамо и члан 145 и 145а кривичног закона Закона БиХ, који говори о изазивању расне, вјерске и националне мржње нетрепељивост. Тако да око саме надлежности увијек је битно ко је први засновао надлежност, а онда уколико дође до сукоба надлежности о томе ће се посебно одлучивати“, рекао је правник Милан Петковић.
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Оно што је важно, како наводи Петковић је провођење свих неопходних истражних радњи те да се прикупе неопходни докази, а најмање важно у овом случају јесте ко ће водити случај већ је важнији епилог поменутог истражног поступка.
„Онај тужилац дежурни, који је задужио овај предмет треба да спроведе све потребне предистражне радње и да утврди све чињенице које су битне за евентуално поштовање овог кривичног дјела. Ко је починилац, да се обезбиједе докази, и да онда он након тога може да покрене истрагу или може донијети тужилачке одлуке. Подизање евентуално касније и свега осталога. Само је битно да се ово не уради, да кажем колоквијално, траљаво, непрофесионално, и да због овог сукоба надлежности се не деси довољно добро докази и да касније овај предмет падне и да не дође до подизања оптужнице зато што нису адекватно прикупљени докази“, рекао је Петковић.
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