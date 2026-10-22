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Њемачка омладина планира масовне протесте у француском стилу

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22.10.2026 10:54

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Покрет који предводе млади у Њемачкој позвао је на демонстрације у већим градовима земље 31. октобра.

"Ген Зе регелт" — омладинска иницијатива, позвала је на масовне протесте у 21 граду широм Њемачке у суботу, 31. октобра, укључујући Берлин, Келн, Хамбург и Минхен, али се дистанцирала од насиља које је захватило Француску.

Очекује се да ће хиљаде људи учествовати у демонстрацијама протестујући због уништених школа, штедње, као и због трошкова живота, социјалне неправде, војне обавезе и климатских промјена.

Протести у Француској који су протеклог викенда прерасли у раширено насиље и масовно уништавање приватне и јавне имовине, такође, су проистекли из фрустрације студената и ученика због националног школског система и убрзо су укључили бројне синдикате, групе и појединце који су изразили бијес због низа проблема, подсјећа Дојче веле.

На веб-сајту групе "Ген Зе регелт" јасно се наводи да је ова омладинска иницијатива "против сваког насиља", било да је усмјерено на људе или имовину.

Полиција је саопштила да намјерава да заштити право људи да се окупљају и изражавају своје мишљење.

Ипак, слике огромне штете и јавног насиља из Француске, Италије и Шпаније изазвале су забринутост и међу властодршцима и у полицији, који су упозорили да се не смије дозволити да протесте "отму" љевичарски екстремисти.

Шеф синдиката ГдП њемачке федералне полиције Андреас Роскопф јасно је ставио до знања да ће се полицајци оштро обрачунати са нередима и изгредницима. Он је за "Рајнише пост" рекао да ће "државна, али и федерална полиција, понудити чврст и одлучан одговор" на било какве проблеме.

Роскопф је, такође, упозорио да би се радикали и екстремисти могли убацити међу демонстранте како би "напали полицију" или "једноставно били деструктивни", преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Њемачка

Протести

Омладина

демонстрације

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