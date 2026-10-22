Путин именовао нове чланове руске владе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин именовао је нове чланове владе, након што је Државна дума претходно одобрила све предложене кандидате.
Како је пренијела РИА Новости, Андреј Никитин биће задужен за развој транспортног сектора, Ирина Окладникова преузеће руковођење владиним апаратом, док ће Антон Силуанов обављати функције потпредсједника владе и министра финансија.
Поред функције потпредсједника владе, Олег Кожемјако биће и опуномоћени представник предсједника у Далекоисточном федералном округу.
Дмитриј Јадров именован је за министра саобраћаја, а Јуриј Трутњев за помоћника предсједника Русије.
Руски премијер Михаил Мишустин раније је предложио кадровске промјене у влади.
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