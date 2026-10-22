На граници снимљено застрашујуће створење: Напада домаће животиње

Аутор:АТВ редакција
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Необично створење, наводно, снимљено је у близини границе САД и Мексика, а поједини истраживачи тврде да је ријеч о нечему што се “не уклапа ни у једну познату животињску врсту”.
Према њиховим наводима, мистериозно биће “напада домаће животиње у руралном подручју”, док фотографије са камера постављених на терену приказују крупну, бијелу животињу са дугим репом и дугачким ногама.
Ипак, тврдње о његовом пореклу и природи нису потврђене, а локалне власти наводе да нису добиле пријаве о “смртоносном створењу”, нити о “нестанку животиња”, преноси Дејли Мејл.
Познати истраживач НЛО-а, Хајме Масан, изнео је тврдње да “месождерно биће односи и убија кокошке, пјетлове и зечеве у долини Хуарез”, руралном подручју са пољопривредним насељима дуж реке Рио Гранде.
Тим који је поставио камере, у том подручју, тврди да је забележио “доказ постојања непознатог бића”.
Истраживачи који сарађују са Масаном наводе да створење “не личи на глодара, ракуна, пацова, зеца нити на неку другу уобичајену животињу” за коју се зна да живи у мексичкој држави Чивава, која се граничи са САД.
Масан, који је, наводно, прикупио свједочења о нападима, описао је биће као “окретно и интелигентно”.
По његовим ријечима, “хода на две ноге”, изгледом донекле подсјећа на човјека, а од главе до репа дугачко је “више од метра”.
Он је додао да створење које су камере забиљежиле овог мјесеца можда “није ванземаљско биће са друге планете, већ облик интелигенције који долази из друге димензије, која у свемиру постоји упоредо са Земљом”.
“Зашто се појавило баш тамо? То је мистерија. Да ли је ријеч о међудимензионалним бићима? Да ли су то бића која су дошла заједно са неким другим бићима? Да ли су стигла у летелицама?”, упитао је Масан.
На конференцији за медије, одржаној у суботу, истраживачи који раде са Масаном тврде да су проценили величину створења након што је “снимљено како се пење преко високог зида од цигле”.
Међутим, надзорне камере нису забиљежиле да се створење усправило и ходало на задњим ногама, иако Масан тврди да је способно за такво кретање.
У покушају да утврде о каквој је животињи ријеч, наводно, ангажовали су стручњаке за животиње. Према извјештајима, они су закључили да се “не ради о уобичајеном сисару који живи на Земљи”, али су оставили могућност да је у питању нека врста животиње која пролази кроз процес “мутације”.
“То је предатор. Не кажем да је ванземаљац. Његова интелигенција и окретност заиста су застрашујуће. Не вјерујем да напада људе, али угрожава интересе становника такозване долине Хуарез”, рекао је Масан.
Масан тврди да је почео да истражује случај пошто му је један дјечак, чије име није објављено, испричао да је видео “како створење хвата кокошку за главу, а затим се пење на оближње дрво, носећи је са собом”.
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Према Масановим наводима, поједини становници долине наводно су “напустили своје домове” из страха од “непознатог, нељудског бића”. Ни ове тврдње, међутим, нису потврђене из званичних извора.
Надлежна служба цивилне заштите у Хуарезу саопштава да није добила пријаве о “смртоносном створењу” на том подручју, нити о “отимању домаћих животиња”, упркос томе што су нове фотографије представљене јавности 17. октобра, преноси Телеграф.
Ни полиција са америчке стране границе, у Тексасу, није забиљежила сличне пријаве. Њени представници су рекли листу Ел Пасо Тимес да од 5. октобра, када је Масан први пут изнео своје тврдње, није било пријава о “необичним сусретима” нити о “угинућу домаћих животиња” на фармама.
Масан већ дуго износи необичне тврдње повезане са ванземаљским животом, а неке од његових најпознатијих прича касније су се показале као нетачне, закључује британски портал.
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