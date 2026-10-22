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Покренута истрага против замјеника градоначелника Пекинга

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22.10.2026 10:58

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Покренута истрага против замјеника градоначелника Пекинга

Замјеник градоначелника Пекинга Сја Линмао налази се под истрагом због "сумње на озбиљно кршење дисциплине и закона", саопштила је кинеска национална агенција за борбу против корупције.

Сја /56/, који има и функцију замјеника члана Централног комитета владајуће Комунистичке партије, први је по рангу међу осам замјеника градоначелника Пекинга.

Он је био је задужен за свакодневно вођење послова општинске администрације, показују званични документи.

Комунистичка партија Кине ће сљедеће седмице у Пекингу одржати кључну сједницу о унутрашњем управљању и дисциплини, преноси Срна.

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Тагови :

истрага

пекинг

Градоначелник

Кина

Сја Линмао

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