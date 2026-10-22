Да ли је Урсула фон дер Лајен побјегла из сале због ријечи словачког посланика

Аутор:АТВ редакција
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Урсула фон дер Лајен, предсједник Европске комисије, напустила је салу Европског парламента док је словачки посланик Милан Угрик, лидер странке Република, оштро критиковао руководство ЕУ.
Угрик је оптужио Брисел да планира да издвоји још 70 милијарди евра за наставак сукоба у Украјини, док се грађани Европе суочавају са растом цијена и све већим трошковима живота.
Поручио је да би тај новац требало усмјерити на помоћ младима, породицама и предузећима, а европске званичнике позвао да поднесу оставке ако нису у стању да ријеше кризу.
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