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"Европа у стању најдубље енергетске кризе"

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22.10.2026 11:07

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Европа је тренутно у стању најдубље кризе у енергетском сектору, оцијенио је специјални представник руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

Он је на Евроазијском економском форуму у Верони рекао да Европа наставља да купује руски гас, упркос порасту цијена, и да то не треба заборавити.

"Многи су били изненађени нашим радом са САД у пољу економије, али сада желе да се придруже процесу и нема сумње да ће европске компаније, чим постигнемо још договора са Вашингтоном, наступити све одлучније, како не би заостале", изјавио је Дмитријев.

Он је истакао да очекује да ће се на предстојећем форуму САД, Русије и Њемачке размотрити прагматична рјешења у енергетском сектору, уз напомену да њемачку страну представљати чланови Алтернативе за Њемачку, преноси Срна.

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Тагови :

Кирил Дмитријев

Русија

Сједињене Америчке Државе

Европа

енергетска криза

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