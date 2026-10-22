"Европа у стању најдубље енергетске кризе"

Аутор:АТВ редакција
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Европа је тренутно у стању најдубље кризе у енергетском сектору, оцијенио је специјални представник руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Он је на Евроазијском економском форуму у Верони рекао да Европа наставља да купује руски гас, упркос порасту цијена, и да то не треба заборавити.
"Многи су били изненађени нашим радом са САД у пољу економије, али сада желе да се придруже процесу и нема сумње да ће европске компаније, чим постигнемо још договора са Вашингтоном, наступити све одлучније, како не би заостале", изјавио је Дмитријев.
Он је истакао да очекује да ће се на предстојећем форуму САД, Русије и Њемачке размотрити прагматична рјешења у енергетском сектору, уз напомену да њемачку страну представљати чланови Алтернативе за Њемачку, преноси Срна.
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