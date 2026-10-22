Влада Српске: Биће успостављен регистар повреда на раду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске прихватила је данас информацију о намјери успостављања регистра повреда на раду, који би на једном мјесту требало да обједињава податке о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом.
Централни регистар повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом требало би да буде веб-информациони систем у власништву Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Влада Републике Српске задужила је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да припреми измјене и допуне Закона о заштити на раду с циљем стварања услова за успостављање овог регистра.
"Министарства здравља и социјалне заштите и рада и борачко-инвалидске заштите задужују се да у сарадњи са Савезом синдиката Републике Српске именују радну групу за израду акционог плана за увођење регистра повреда на раду", наведено је у саопштењу.
Задужено је и Министарство здравља и социјалне заштите да у сарадњи са Заводом медицине рада и спорта Републике Српске покрене реализацију активности на изради овог регистра, саопштено је након сједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
14
22
14
06
14
00
13
56
13
49
Тренутно на програму