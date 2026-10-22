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Влада Српске: Биће успостављен регистар повреда на раду

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22.10.2026 11:50

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Влада Републике Српске сједница
Фото: Ustupljena fotografija

Влада Републике Српске прихватила је данас информацију о намјери успостављања регистра повреда на раду, који би на једном мјесту требало да обједињава податке о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом.

Централни регистар повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом требало би да буде веб-информациони систем у власништву Завода за медицину рада и спорта Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Влада Републике Српске задужила је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да припреми измјене и допуне Закона о заштити на раду с циљем стварања услова за успостављање овог регистра.

"Министарства здравља и социјалне заштите и рада и борачко-инвалидске заштите задужују се да у сарадњи са Савезом синдиката Републике Српске именују радну групу за израду акционог плана за увођење регистра повреда на раду", наведено је у саопштењу.

Задужено је и Министарство здравља и социјалне заштите да у сарадњи са Заводом медицине рада и спорта Републике Српске покрене реализацију активности на изради овог регистра, саопштено је након сједнице.

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Тагови :

Влада Републике Српске

сједница

повреда на раду

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

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