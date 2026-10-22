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Ромић на Џорџтауну: Надлежности Српске не могу се укидати под изговором реформи

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22.10.2026 08:46

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Генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић поручио је на предавању на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону да је одбрана уставних надлежности Српске уједно и одбрана Дејтонског мировног споразума, уз поштовање права, самоуправе и договора равноправних.
Фото: Srna

Одбрана уставних надлежности Републике Српске јесте одбрана Дејтонског мировног споразума, а не оспоравање мира, поручио је генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић на предавању на Правном факултету Универзитета Џорџтаун у Вашингтону.

"Република Српска није настала да би једног дана била сведена на административну јединицу без стварних надлежности. Њене институције, самоуправа и уставне гаранције дио су договора којим је окончан рат. Зато се од Српске не може тражити да, у име реформи или европског пута, пристане на постепено одрицање од тог положаја", истакао је Ромић.

Он каже да је сарадња могућа, али не на основу прегласавања српског народа и наметања закона.

"Будућност се не гради слабљењем Српске, већ поштовањем њених права и договором равноправних. То је позиција коју треба јасно представити и америчкој јавности", додао је Ромић.

Ромић, који је и виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањалуци на предавању "Три деценије Дејтона: мир који никад није постао држава", говорио је о положају Српске, наметању закона и настојањима да се дејтонски модел замијени централизованим уређењем, преноси Срна.

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Тагови :

Марко Ромић

Сједињене Америчке Државе

Вашингтон

Дејтонски споразум

Универзитет Џорџтаун

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