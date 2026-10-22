"Лажне вијести": Бијела кућа захтијева да "Политико" уклони текстове о Сузи Вајлс

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија правног савјетника Бијеле куће упозорила је „Политико“ да има 48 часова да повуче или исправи три текста о шефици кабинета Сузи Вајлс, у супротном ће сносити посљедице. Како преноси „Аксиос“, писмо је послато у понедјељак, а рок истиче данас.
Писмо је потписао правни савјетник Бијеле куће Вил Шарф, а упућено је главном уреднику „Политика“ Џонатану Гринбергеру. Шарф тражи да „Политико“ одмах исправи или повуче текстове, јавно се извини предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу и Сузи Вајлс, те спорне текстове уклони из дигиталне архиве.
„Слобода медија није професионално изузеће од одговорности“, написао је Шарф.
Ако „Политико“ не поступи по захтјеву, Бијела кућа ће, како стоји у писму, одмах преиспитати однос са овим медијем и размотрити све доступне правне могућности. Које би то посљедице тачно биле, Шарф није навео, али је неименовани званичник Бијеле куће за „Аксиос“ рекао да су „све опције на столу“.
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Шарф у писму наводи три текста објављена 15. и 16. октобра, уз тврдњу да су објављени упркос јавним демантијима и доказима које су доставили високи званичници, па и сам предсједник.
У првом тексту, објављеном у билтену „Политико плејбук“, наведено је да Трамп размишља о замјени за Вајлс. Трамп је то назвао лажним вијестима.
Дан касније, „Плејбук“ је писао да је претходни текст изазвао панику у Бијелој кући и да је предсједник бурно реаговао. Портпарол Бијеле куће назвао је то невјероватно глупим и нетачним.
Трећи текст сугерисао је да је Вајлс организовала интервју бивше портпаролке Бијеле куће Кејти Захарије са Шоном Ханитијем на „Фокс њузу“, након којег је Захарија напустила функцију.
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Бијела кућа и „Фокс њуз“ су то демантовали, а званичници су „Политику“ прије објаве доставили поруке из којих се види да је интервју договорила сама Захарија, а не Вајлс.
Шарф тврди и да је један новинар „Политика“ потврдио да Вајлс није уклоњена из текста јер је она била „удica“ за причу, што је оцијенио као правно спорно признање.
Захтјев долази у тренутку већ затегнутих односа Трампове администрације са дијелом медија. „Политико“, Си-Ен-Ен и Ем-Ес-Нау имају забрану праћења Трампа у Овалном кабинету и предсједничком авиону „Ер форс уан“.
Трамп им је забранио и приступ простору Бијеле куће, али је суд 13. октобра вратио приступ сва три медија. Си-Ен-Ен је у сриједу запријетио тужбом како би поново добио приступ авиону.
Директор за комуникације Бијеле куће Стивен Чунг у суботу је на мрежи Икс назвао „Политико“ „страном операцијом осмишљеном за мијешање у америчку политику и изборе“.
(Кликс)
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