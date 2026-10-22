Аутор:АТВ редакција
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У Цетињској улици у Београду протекле ноћи догодио се тежи инцидент када је група од око 10 маскираних мушкараца упала у башту једног познатог угоститељског објекта, потпуно демолирала инвентар и том приликом повриједила двојицу младића, сазнаје „Телеграф.рс“.
Како незванично сазнаје Телеграф, повријеђени младићи су репрезентативци Холандије у рагбију, који су боравили у Београду и у тренутку напада налазили се међу гостима локала.
Према ријечима очевидаца и свједока који су се затекли на лицу мјеста, напад је изведен муњевито и без икаквог претходног вербалног сукоба или повода. Хулигани са маскама преко лица улетјели су у башту кафића и почели насумично да ломе и уништавају све пред собом – рушили су и ломили столове, столице и остали инвентар у башти. Током тог рушилачког напада, холандски спортисти су задобили тјелесне повреде, након чега им је указана љекарска помоћ.
Убрзо након пријаве, на мјесто догађаја стигле су патроле полиције и екипа Хитне помоћи. Припадници Министарства унутрашњих послова обавили су увиђај, разговарали са свједоцима и радницима локала, те преузели снимке са сигурносних камера из Цетињске улице и околних објеката како би реконструисали кретање групе и идентификовали учеснике.
Потрага за маскираним нападачима је у току, а надлежно тужилаштво и полиција раде на утврђивању свих околности и мотива овог хулиганског чина.
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