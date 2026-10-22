Погођено седам бродова у Персијском заливу и код Ормуског мореуза

Аутор:АТВ редакција
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Морнарица Иранске револуционарне гарде саопштила је да је укупно седам бродова погођено у водама Персијског залива и близу Ормуског мореуза током "нелегалног" превоза нафте.
Према саопштењу, четири брода погођена су истовремено и запалила се у сјеверном дијелу Персијског залива након што су их иранске снаге јуче пратиле.
Још три брода наишла на мине западно од Ормуског мореуза, додаје се у саопштењу и упозорава војска САД да би континуиране провокације могле да доведу до ширег одговора против њених регионалних база, преноси Срна.
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