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Погођено седам бродова у Персијском заливу и код Ормуског мореуза

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22.10.2026 07:56

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Погођен брод Персијски залив
Фото: X/printscreen

Морнарица Иранске револуционарне гарде саопштила је да је укупно седам бродова погођено у водама Персијског залива и близу Ормуског мореуза током "нелегалног" превоза нафте.

Према саопштењу, четири брода погођена су истовремено и запалила се у сјеверном дијелу Персијског залива након што су их иранске снаге јуче пратиле.

Још три брода наишла на мине западно од Ормуског мореуза, додаје се у саопштењу и упозорава војска САД да би континуиране провокације могле да доведу до ширег одговора против њених регионалних база, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Напад

Иран

Америка

Персијски залив

Сједињене Америчке Државе

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