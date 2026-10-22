ЦДУ страхује да ће њихови посланици гласати за АФД

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц суочава се с новим проблемом унутар сопствене странке, Хришћанско-демократске уније (CDU).
Након тешких изборних пораза на истоку Њемачке, крајње десничарска Алтернатива за Њемачку (AfD) покушава у децембру да преузме власт у савезној покрајини Саксонији-Анхалт. При томе рачуна и на могуће гласове посланика Мерцовог ЦДУ-а, што је већ изазвало подјеле унутар странке.
АфД жели да њихов кандидат Улрих Зигмунд постане предсједник Владе Саксоније-Анхалт. Био би то први пут да ова странка преузме власт у некој њемачкој савезној покрајини.
Ситуација је посебно осјетљива за Мерца јер ЦДУ на савезном нивоу одбија сарадњу са АфД-ом, али се међу страначким посланицима у Саксонији-Анхалту појавила сумња да су неки од њих већ гласали за кандидата крајње деснице.
Сумње су се појавиле почетком октобра, када је парламент Саксоније-Анхалта за свог предсједника изабрао Тобијаса Рауша из АфД-а.
Рауш је добио више гласова него што су заједно имали АфД и Савез Саре Вагенкнехт (BSW), што је отворило питање да ли су га подржали и поједини посланици ЦДУ-а.
Будући да је гласање било тајно, није могуће поуздано утврдити ко је гласао за кандидата АфД-а. Случај је изазвао незадовољство у националном руководству ЦДУ-а, које се противи било каквој сарадњи с крајњом десницом.
"Понашање посланичког клуба ЦДУ-а у Саксонији-Анхалту у вези с прошлим и предстојећим изборима потпуно је неприхватљиво", рекао је Томас Ревекамп, посланик ЦДУ-а и предсједник Одбора за одбрану Бундестага.
Он је упозорио да АфД настоји да изазове подјеле међу демохришћанима.
"АфД жели да уништи ЦДУ у Њемачкој тако што нас присиљава на расправу о томе како се односити према њему, како би подијелио странку. То не смијемо допустити", поручио је Ревекамп.
Како би спријечио могућност да неки од његових посланика тајно подрже кандидата АфД-а, ЦДУ у Саксонији-Анхалту одлучио се на необичан потез.
Предсједник покрајинске владе и лидер тамошњег ЦДУ-а Свен Шулце најавио је да ће посланици његове странке напустити скупштинску салу током прва два круга гласања за новог предсједника владе у децембру.
На тај начин желе да онемогуће било кога из својих редова да гласа за Зигмунда, али и да спријече појаву нових сумњи након гласања.
Међутим, таква одлука изазвала је критике и унутар самог ЦДУ-а.
Ревекамп сматра да би посланици требало отворено да гласају против кандидата АфД-а, умјесто да избјегавају изјашњавање.
"Ријеч је о заузимању става и преузимању одговорности, а не о избјегавању одлуке", рекао је он.
С друге стране, посланик ЦДУ-а у Саксонији-Анхалту Крис Шуленбург бранио је одлуку страначког руководства.
"Увијек смо повлачили јасну границу између себе и АфД-а", рекао је Шуленбург.
Додао је да ЦДУ треба да се разликује од АфД-а својим политичким ставовима, али да не може једноставно искључити његове посланике из политичког процеса јер странка није забрањена, а њени представници су демократски изабрани.
Лидери АфД-а отворено покушавају да придобију посланике других странака како би обезбиједили потребну већину.
Таква стратегија истовремено ствара додатне подјеле међу демохришћанима.
"Ово није ништа мање од капитулације ЦДУ-а", рекао је копредсједник АфД-а Тино Хрупала након најаве да ће демохришћански посланици напустити скупштинску салу.
"Боје се избора", додао је Хрупала.
АфД у покрајинском парламенту има 39 од укупно 83 посланика. За избор предсједника владе у прва два круга потребна су најмање 42 гласа, што значи да Зигмунду недостају три гласа.
БСВ, који има пет посланика, најавио је да ће бити уздржан. АфД зато покушава да пронађе подршку међу посланицима других странака.
Одлука ЦДУ-а да напусти скупштинску салу можда неће бити довољна да спријечи избор Зигмунда.
Према правилима Саксоније-Анхалта, у прва два круга потребна је натполовична већина свих посланика.
Међутим, у трећем кругу довољна је већина гласова које су посланици заиста дали.
То значи да би одсуство посланика ЦДУ-а могло да олакша избор кандидата АфД-а уколико Зигмунд остане у трци до трећег круга.
Зигмунд је раније изјавио да намјерава да учествује само у првом кругу, али остаје питање да ли ће остати при тој одлуци.
За њемачког канцелара овај сукоб долази у посебно незгодном тренутку.
Мерц након изборних пораза ЦДУ-а у источним савезним покрајинама покушава да се усредсреди на економски опоравак Њемачке и наставак подршке Украјини.
Међутим, могућност да поједини демохришћани помогну АфД-у да први пут преузме власт у некој савезној покрајини озбиљно доводи у питање његов ауторитет унутар странке.
Мерц је раније овог мјесеца јасно поручио да ЦДУ неће сарађивати с крајњом десницом.
"Људима који раде такве ствари, посланицима који пружају руку, нема мјеста у ЦДУ-у и то се неће промијенити", рекао је Мерц.
"ЦДУ никада и нигдје у Њемачкој неће бирати екстремисте на јавне или државне функције", додао је њемачки канцелар.
Сукоб око гласања у Саксонији-Анхалту изазвао је и оштре реакције Социјалдемократске партије Њемачке (SPD), која с Мерцовим демохришћанима чини савезну владајућу коалицију.
Посланици СПД-а упозоравају да дио ЦДУ-а занемарује поуке њемачке историје, подсјећајући на улогу конзервативних политичких елита у доласку нациста на власт.
Након избора кандидата АфД-а за предсједника покрајинског парламента, социјалдемократски посланици протестовали су у Берлину.
Прошли су поред Бранденбуршке капије до трга на којем су нацисти организовали спаљивање књига.
Министар одбране Борис Писторијус тај догађај назвао је кршењем политичког табуа какво Њемачка, према његовој оцјени, није видјела више од 90 година.
ЦДУ је на те критике одговорио оптужбама да СПД и Зелени у Берлину и сами преговарају о сарадњи с Љевицом, странком чији коријени сежу до некадашње владајуће комунистичке партије Источне Њемачке.
Гласање у Саксонији-Анхалту предвиђено је за децембар, а његов исход зависиће и од тога да ли ће сви посланици ЦДУ-а поштовати договор о напуштању скупштинске сале, као и од одлуке Зигмунда да ли ће учествовати у евентуалном трећем кругу.
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