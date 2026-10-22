Спасиоци провели осам сати у извлачењу ајкуле из канала, она се сутрадан вратила

Аутор:АТВ редакција
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Женка ајкуле вратила се у канал у Јужној Кореји гдје је провела посљедњих мјесец дана, само дан након што су власти објавиле да су је успјешно вратиле на отворено море, јавили су локални медији.
Ајкула, названа Буканги, постала је неочекивана сензација након што је прошлог мјесеца примјећена како се задржава у каналу у југоисточном лучком граду Бусану.
Јужнокорејско Министарство океана је у сриједу увече, по локалном времену, објавило да су успјели да изведу „Буканги“ из канала и уведу у отворени дио луке. Међутим, каснији извјештаји су указивали да се она вратила на улаз у канал, очигледно пробивши баријеру коју су поставиле власти.
Нова акција премјештања Буканги заказана је за данас. Претпоставља се да ју је у канал привукла необично топла вода и обиље рибе. Пошто се море сваке године загријава, стручњаци сматрају да би у будућности могло бити све више ајкула у водама око Бусана.
Посљедњих недјеља, више од 1,6 милиона људи посјетило је парк у Бусану како би видјели Буканги, названу по каналу у којем је први пут виђена. Њена популарност је значајно допринела туристичкој понуди града, који ју је прихватио као незваничну маскоту.
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Међутим, власти су такође биле забринуте за њено здравље, јер је изгледало као да је повређена и да не једе. Постојала је бојазан да би даље снижавање температуре воде могло додатно да је ослаби. У јучерашњој акцији спасавања, која је преношена уживо, спасиоцима је требало више од осам сати да пажљиво воде три метра дугачку Буканги мрежом према отвореним водама луке.
Стотине одушевљених навијача су јој аплаудирале и опраштале се, не слутећи да ће се већ сљедећег дана вратити у канал. Прије сриједе, спасиоци су у два наврата безуспјешно покушавали да извуку Буканги из канала мрежама, преноси Индекс.
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