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Трамп "најавио": Нешто ће се десити врло брзо

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22.10.2026 08:07

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Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Америчке Државе (САД) не преговарају са Ираном и да ће се у сукобу са Ираном „нешто десити врло брзо“.

„Не преговарамо са Ираном. Нешто ће се, на овај или онај начин, десити прилично брзо. Чини се да већина људи мисли да ће то бити након избора“, рекао је Трамп новинару прије укрцавања у авион „Ер форс уан“ у војној бази Ендруз.

Изјава је услиједила након што је „Њујорк тајмс“ објавио да су САД и Израел израдили планове за нове војне нападе на Иран.

Напади би услиједили након америчких избора на половини предсједничког мандата, који се одржавају 3. новембра.

„Њујорк тајмс“ се позива на америчке званичнике и друге упућене изворе. Према њиховим наводима, двије земље су појачале војне вјежбе пред, како лист пише, „кратку, али интензивну операцију“. То укључује и прелијетање изнад Ирака, западног сусједа Ирана, којим се симулирају маневри напада.

Међу могућим метама су иранска енергетска постројења, нуклеарни објекти те залихе ракета и дронова. Званичници које лист цитира тврде да би нова велика рунда напада могла да уруши иранску економију и тако натјера Техеран на дипломатске уступке.

У извјештају се наводи и да постоји мала могућност да Трамп одобри нападе већ овог мјесеца. Могуће је и да на крају не одобри никакву војну акцију против Ирана, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Хормушки мореуз

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