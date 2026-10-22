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Трамп: Крај сукоба у Украјини ближи је него икада прије

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22.10.2026 07:54

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Трамп: Крај сукоба у Украјини ближи је него икада прије
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп сматра да се је крај оружаног сукоба у Украјини ближи него икад раније.

"Разговарао сам са руским предсједником Владимиром Путином о рјешењу овог рата са Украјином за који мислим да се ближи крају и да је то можда сада ближе него икад", нагласио је Трамп.

Путин је раније данас разговарао са специјалним представником америчког предсједника Стивеном Виткофом у Санкт Петербургу о америчкој улози у рјешавању украјинске кризе и економској сарадњи САД и Русије.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков саопштио је раније да је састанак трајао око три сата.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Украјина

Русија

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