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Најмање пет аеродрома у Италији има проблем са керозином

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22.10.2026 07:37

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Широкотрупни авион паркиран на капији аеродрома током ведрог дана са видљивом зградом терминала.
Фото: pexels/Ana Benet

Најмање пет аеродрома у Италији упозорили су авио-компаније на ограничене количине керозина због блокаде путева од стране камионџија.

Аеродроми у Напуљу, Салерну, Барију, Бриндизију и Палерму обавијестили авио-компаније о ограниченим количинама керозина и препоручили им да допуну врше на другим аеродромима, гдје год је могуће, пишу локални медији.

Међународна компанија "Виз Ер" потврдила је да су њихове операције ометене због проблема у Италији и да раде у координацији са аеродромима и достављачима горива.

Како је наведено из ове компаније, разматрају алтернативне могућности допуне горива и прилагођавање летова, ако буде неопходно, преноси Срна.

Италијански возачи камиона блокирали су путеве на југу земље протестујући због високих цијена горива, чиме су омели доставу друге робе.

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Тагови :

Аеродром

керозин

Италија

авион

летови

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