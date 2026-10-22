Најмање пет аеродрома у Италији има проблем са керозином

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Најмање пет аеродрома у Италији упозорили су авио-компаније на ограничене количине керозина због блокаде путева од стране камионџија.
Аеродроми у Напуљу, Салерну, Барију, Бриндизију и Палерму обавијестили авио-компаније о ограниченим количинама керозина и препоручили им да допуну врше на другим аеродромима, гдје год је могуће, пишу локални медији.
Међународна компанија "Виз Ер" потврдила је да су њихове операције ометене због проблема у Италији и да раде у координацији са аеродромима и достављачима горива.
Како је наведено из ове компаније, разматрају алтернативне могућности допуне горива и прилагођавање летова, ако буде неопходно, преноси Срна.
Италијански возачи камиона блокирали су путеве на југу земље протестујући због високих цијена горива, чиме су омели доставу друге робе.
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