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Њемачка: Обустављени летови на аеродрому због ванредне ситуације

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13.10.2026 12:57

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Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Фото: pexels/ Wendy Wei

Летови на аеродрому у њемачком граду Нирнбергу обустављени су због ванредне ситуације у авио-саобраћају, саопштила је управа аеродрома.

За сада није познато више информација о разлогу проглашавања ванредне ситуације, јавља Ројтерс.

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Из управе су поручили да ће ускоро бити објављене додатне информације.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Аеродром

отказани летови

ванредна ситуација

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