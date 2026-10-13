Њемачка: Обустављени летови на аеродрому због ванредне ситуације

Аутор:АТВ редакција
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Летови на аеродрому у њемачком граду Нирнбергу обустављени су због ванредне ситуације у авио-саобраћају, саопштила је управа аеродрома.
За сада није познато више информација о разлогу проглашавања ванредне ситуације, јавља Ројтерс.
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Из управе су поручили да ће ускоро бити објављене додатне информације.
(Срна)
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