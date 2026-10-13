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У пуцњави у близини Европског парламента убијена једна особа, полицајац упуцан у главу

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13.10.2026 11:54

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У пуцњави у близини Европског парламента убијена једна особа, полицајац упуцан у главу
Фото: Envato/travelarium

У близини зграде Европског парламента у Бриселу данас је дошло до пуцњаве, у којој је погинула једна особа.

То се догодило у кварту Икселе у раним јутарњим сатима, потврдило је белгијско тужилаштво, преноси портал РТЛ. инфо на француском језику.

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У том белгијском граду догодила се још једна пуцњава око један сат послије поноћи у којој је полицајац упуцан у главу док је покушавао да заустави украдено возило у предграђу Жет.

Осумњиченог је касније ухапсила специјална полиција и код њега су пронађена три комада оружја.

За сада, наводи се, није утврђена повезаност ова два инцидента.

Белгијски министар унутрашњих послова Бернард Квинтин објавио је на друштвеној мрежи Икс да је дубоко потресен трагичном смрћу бриселског полицајца, да Тужилаштво спроводи истрагу, као и да ће се одговорни суочити са "пуном снагом закона".

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Портал додаје да ће поводом ових случајева Тужилаштво одржати конференцију за новинаре у поподневним сатима.

(Танјуг)

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Тагови :

Брисел

Европски парламент

Пуцњава

Убиство

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