Спријечен напад дроновима на војни аеродром у Вороњежу

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти спријечили покушај напада дроновима на војни аеродром "Балтимор" у Вороњежу који је испланирала Служба безбједности Украјине (СБУ).
У саопштењу се наводи да су прекинуте активности женске особе коју је СБУ регрутовао 2022. године током њеног боравка у Украјини.
Из руског Министарства одбране истичу да је циљ био да се уништи инфраструктура, елиминише група авиона, те да се убије особље војног аеродрома.
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Према наводима Министарства, Кијев је припремио девет дронова за напад којима би се на крају управљало путем интернета са украјинске територије, преноси Срна.
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