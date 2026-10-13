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Спријечен напад дроновима на војни аеродром у Вороњежу

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13.10.2026 10:09

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Спријечен напад дроновима на војни аеродром у Вороњежу
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти спријечили покушај напада дроновима на војни аеродром "Балтимор" у Вороњежу који је испланирала Служба безбједности Украјине (СБУ).

У саопштењу се наводи да су прекинуте активности женске особе коју је СБУ регрутовао 2022. године током њеног боравка у Украјини.

Из руског Министарства одбране истичу да је циљ био да се уништи инфраструктура, елиминише група авиона, те да се убије особље војног аеродрома.

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Према наводима Министарства, Кијев је припремио девет дронова за напад којима би се на крају управљало путем интернета са украјинске територије, преноси Срна.

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Тагови :

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Украјина

Кијев

Напад дроновима

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