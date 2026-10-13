Срећан крај драме у Шпанији: Пронађен Петар Илић, за њим се трагало девет дана

Аутор:АТВ редакција
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Срећним крајем окончана је вишедневна драма и потрага која је узнемирила јавност Петар Илић (73) из Свилајнца, који је мистериозно нестао током туристичког обиласка у Шпанији, пронађен је жив и здрав!
Петар се тренутно налази на аеродрому у Малаги заједно са својим сином, одакле чекају лет за Србију, што је потврдила његова супруга.
„Син ми је само јавио да је Петар пронађен и да је добро, тренутно су заједно на аеродрому, чекају лет за Србију, за сад ништа не знам ни гдје је био ни шта му се десило ових девет дана. Била сам јако узрујана када сам чула“, каже Петрова супруга и додаје да је, судећи по фотографији коју је добила од сина, Петар добро:
„Он је добро, колико сам успјела да видим, није опљачкан, сат је на руци, он је добро одјевен, само још чекам да чујем шта се догодило ових дана.“
Након вишедневне неизвјесности и страха за његову судбину, породица Петра Илића коначно је дочекала вијести којима се надала. Његов нестанак у Шпанији узнемирио је породицу, пријатеље, али и јавност, а потрага за њим трајала је данима.
Петар је, подсјетимо, нестао 4. октобра у Естепони, током туристичког боравка на Коста дел Солу. Посљедњи пут је виђен након ручка са групом туриста, када се, према ранијим информацијама, вратио по мобилни телефон који је заборавио.
Од тог тренутка изгубио му се сваки траг, због чега су породица и пријатељи били веома забринути. У потрагу су били укључени и приватни детективи, док је његов син отпутовао у Шпанију како би пратио потрагу и био на лицу мјеста.
(Блиц)
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