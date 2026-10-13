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Дарко Лазић подијелио лијепе вијести, пристижу честитке

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13.10.2026 14:56

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Пјевач Дарко Лазић данас прославља рођендан, а тим поводом од раног јутра на друштвеним мрежама добија бројне честитке пријатеља и блиских људи.

Дарко је на свом Инстаграм профилу подијелио објаве у којима су му пријатељи упутили лијепе жеље, а поједини су уз честитке објавили и заједничке фотографије.

"Срећан рођендан, друже мој, заслужујеш само најбоље" једна је од порука која је осванула на његовом профилу.

Пјевач је у претходном периоду говорио и о великим промјенама које је унио у свој живот, истичући да му супруга пружа подршку и помаже му да истраје у одлукама које је донио.

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"Супруга утиче јако добро на мене, води рачуна о мени. Џабе труд, да ја то не желим, али лијепо се осјећам и свиђа ми се то. Сазрео сам одавно, али сам се мало правио луд", рекао је и додао:

"Кренуо сам послије годину и по дана да тренирам. Много тога сам промијенио, о томе ћу причати у неком наредном периоду. Година ће бити јако тешка за мене и психички и физички, али испливаћу због мог здравља и моје дјеце и цијеле породице. Враћам се на старог Дарка каквог је народ волио, оног правог Дарка - рекао је он и додао:

"Сада када видим млађе колеге како живе, видим своје грешке, посавјетујем их, али не слушају. Као: "Ти ћеш да ми причаш?", али све је то живот, дође тренутак када се опаметиш и кажеш да је доста", закључио је пјевач.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

естрада

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