Дарко Лазић подијелио лијепе вијести, пристижу честитке

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Дарко Лазић данас прославља рођендан, а тим поводом од раног јутра на друштвеним мрежама добија бројне честитке пријатеља и блиских људи.
Дарко је на свом Инстаграм профилу подијелио објаве у којима су му пријатељи упутили лијепе жеље, а поједини су уз честитке објавили и заједничке фотографије.
"Срећан рођендан, друже мој, заслужујеш само најбоље" једна је од порука која је осванула на његовом профилу.
Пјевач је у претходном периоду говорио и о великим промјенама које је унио у свој живот, истичући да му супруга пружа подршку и помаже му да истраје у одлукама које је донио.
Здравље
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"Супруга утиче јако добро на мене, води рачуна о мени. Џабе труд, да ја то не желим, али лијепо се осјећам и свиђа ми се то. Сазрео сам одавно, али сам се мало правио луд", рекао је и додао:
"Кренуо сам послије годину и по дана да тренирам. Много тога сам промијенио, о томе ћу причати у неком наредном периоду. Година ће бити јако тешка за мене и психички и физички, али испливаћу због мог здравља и моје дјеце и цијеле породице. Враћам се на старог Дарка каквог је народ волио, оног правог Дарка - рекао је он и додао:
"Сада када видим млађе колеге како живе, видим своје грешке, посавјетујем их, али не слушају. Као: "Ти ћеш да ми причаш?", али све је то живот, дође тренутак када се опаметиш и кажеш да је доста", закључио је пјевач.
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