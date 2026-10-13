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Опасност у купатилу: Старе креме и серуми могу изазвати тешке инфекције

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13.10.2026 14:38

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крема за сунчање
Фото: pexels/Kampus Production

Многе жене склоне су гомилању козметичких производа јер је тешко одољети разноврсној понуди у парфимеријама, рекламама које обећавају чудесне резултате и сезонским снижењима током којих се препарати могу купити по нижим цијенама. Ипак, важно је знати када треба стати с куповином.

Разлог је једноставан све те чаробне креме, серуми, уља, лосиони и млијека имају свој рок трајања.

Зато се намеће питање може ли коришћење старих козметичких производа бити штетно за кожу и здравље уопште.

Чим, на примјер, отворите поклопац креме за лице, почиње да откуцава вријеме током којег је можете безбједно користити. Исто важи и за неотворени пилинг – ни он не може трајати вјечно.

Колико дуго производи за његу заиста трају

За већину козметичких производа за његу коже и косе лако је сазнати колико дуго могу да се користе јер је та информација означена на амбалажи симболом отворене теглице и бројем, најчешће 6, 12, 24 или 36. Ти бројеви означавају колико мјесеци након отварања производ треба искористити.

Ако производ нема такву ознаку, требало би да на амбалажи буде наведен датум и година, као што је случај с прехрамбеним производима.

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Ако производ нема ознаку рока трајања или сте изгубили оригиналну амбалажу на којој је тај податак био наведен, препорука је да га потрошите у року од годину дана након отварања.

Ово правило не односи се на производе за заштиту од сунца, као ни на дермокозметичке препарате који се издају на рецепт, попут производа за лијечење акни.

Козметички производи могу постати расадник бактерија

Ако производ не потрошите у року од годину дана, у њему се могу размножити бактерије, посебно ако га чувате у влажној просторији, попут купатила. Наношење таквог, дотрајалог препарата на кожу може изазвати иритацију, осип или акне.

Зато приликом прегледања својих козметичких производа обратите пажњу на могуће промјене у текстури, непријатан или неуобичајен мирис, као и на појаву масноће или издвајање уља.

Ако примијетите било коју од ових промјена, производ одмах баците. Даљим коришћењем ризикујете иритацију, инфекцију, црвенило, свраб или осип.

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Неотворени производи за његу обично трају дуже од оних који су већ коришћени јер су мање изложени могућој контаминацији бактеријама. Ипак, важно је бити опрезан и провјерити стање сваког козметичког препарата.

Колико могу трајати неотворени производи

Сматра се да неотворени козметички производи могу трајати од двије до највише пет година. Међутим, тај период може бити знатно краћи ако се чувају у влажној или превише загријаној просторији. Купатила су често управо таква мјеста.

Неотворене производе које не планирате ускоро користити најбоље је чувати на хладном, сувом и тамном мјесту, у складу с упутствима произвођача.

Чак и када су правилно чувани, састојци у њиховим формулама временом могу изгубити дјелотворност, па од препарата можда нећете имати очекивану корист.

Зато дерматолози препоручују да производе којима је истекао рок трајања баците и да убудуће избјегавате непотребно гомилање козметике. Боље је куповати мање количине и користити препарате у складу с њиховим роком трајања и упутствима за чување, преноси Српскаинфо.

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Тагови :

инфекција

Кожа

бактерија

здравље

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