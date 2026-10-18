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Покренута истрага о оштећењу ограде на аеродрому

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18.10.2026 14:49

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Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова
Фото: pexels/ Wendy Wei

Њемачка полиција покренула је истрагу о оштећењу ограде на аеродрому у Лајпцигу, на истоку земље, нешто више од два мјесеца након што је ту пронађен дрон опремљен експлозивом.

Полицијски портпарол рекао је да се истрага води у свим правцима. Он је рекао да је могуће да је возило пробило ограду, али да је могућа и несрећа.

Штета је откривена синоћ око 23.00 часа, а полиција наводи да је ријеч о "инциденту релевантном за безбједност", преноси агенција ДПА.

Полицајци су претражили простор аеродрома, али нису пронашли ни сумњиво возило нити неовлашћене особе или сумњиве предмете, преноси Срна.

Потрага ће бити настављена током наредне седмице.

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Тагови :

Аеродром

Лајпциг

Њемачка

Полиција

истрага

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