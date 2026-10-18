Покренута истрага о оштећењу ограде на аеродрому

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Њемачка полиција покренула је истрагу о оштећењу ограде на аеродрому у Лајпцигу, на истоку земље, нешто више од два мјесеца након што је ту пронађен дрон опремљен експлозивом.
Полицијски портпарол рекао је да се истрага води у свим правцима. Он је рекао да је могуће да је возило пробило ограду, али да је могућа и несрећа.
Штета је откривена синоћ око 23.00 часа, а полиција наводи да је ријеч о "инциденту релевантном за безбједност", преноси агенција ДПА.
Полицајци су претражили простор аеродрома, али нису пронашли ни сумњиво возило нити неовлашћене особе или сумњиве предмете, преноси Срна.
Потрага ће бити настављена током наредне седмице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
59
16
51
16
50
16
32
16
31
Тренутно на програму