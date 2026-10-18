Папа се обратио вјерницима на Тргу Светог Петра

Аутор:АТВ редакција
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Папа Лав се обратио окупљенима на Тргу Светог Петра у Ватикану, на свом првом јавном догађају од када је прије пет дана оперисан због рака плућа.
Он се осмјехивао са прозора ватиканске Апостолске палате док се чврстим и јасним гласом обраћао ходочасницима.
Лав је сам дошао до прозора у палати и као и обично обавио недјељно подневно обраћање.
Захвалио је људима широм свијета на молитвама и рекао да ће се полако вратити пуној дужности као вођа Римокатоличке цркве.
"Након што сам превазишао ову деликатну фазу, сада ћу постепено наставити са својим активностима, увијек уз Божију помоћ и ваше молитве", рекао је папа.
Он је позвао ходочаснике који чекају под облачним небом да оставе по страни све себичне амбиције и служе Богу "без компромиса".
Седамдесетједногодишњи папа у уторак је оперисан да би му био уклоњен доњи режањ десног плућног крила.
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