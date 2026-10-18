"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"

Аутор:АТВ редакција
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Понуда Ирана Сједињеним Америчким Државама о поновном отварању Ормуског мореуза у року од седам дана и даље је на столу, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.
"Ако Вашингтон прихвати услове Техерана, стратешки пловни пут биће отворен у року од шест дана, а преговори између САД и Ирана биће настављени седмог дана", рекао је Аракчи иранским медијима.
Предсједник САД Доналд Трамп раније је одбио понуду Ирана о отварању Ормуског мореуза у року од седам дана, у складу са корацима које је навео Техеран.
Иран је раније прогласио затварање Ормуског мореуза за бродарски саобраћај без плаћања накнаде и добијања дозволе од Техерана.
САД су увеле блокаду иранске обале и лука, а америчка морнарица пружа заштиту теретним бродовима приликом проласка кроз мореуз.
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