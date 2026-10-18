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"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"

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18.10.2026 11:59

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"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Понуда Ирана Сједињеним Америчким Државама о поновном отварању Ормуског мореуза у року од седам дана и даље је на столу, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Аракчи.

"Ако Вашингтон прихвати услове Техерана, стратешки пловни пут биће отворен у року од шест дана, а преговори између САД и Ирана биће настављени седмог дана", рекао је Аракчи иранским медијима.

Предсједник САД Доналд Трамп раније је одбио понуду Ирана о отварању Ормуског мореуза у року од седам дана, у складу са корацима које је навео Техеран.

Иран је раније прогласио затварање Ормуског мореуза за бродарски саобраћај без плаћања накнаде и добијања дозволе од Техерана.

САД су увеле блокаду иранске обале и лука, а америчка морнарица пружа заштиту теретним бродовима приликом проласка кроз мореуз.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Америка

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