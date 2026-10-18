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Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста

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18.10.2026 11:27

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Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста
Фото: Tanjug / AP / Emma Da Silva

У бројним градовима у Француској у суботу су одржани масовни протести који су се претворили у отворени сукоб полиције и демонстраната, а бројни излози продавница претрпјели су највећу штету.

Француска у недјељу ујутро процјењује обим штете након насиља, пљачки и хаоса који су засјенили мобилизацију против „високих трошкова живота“, шест мјесеци прије предсједничких избора.

Француска протест

На улицама Париза, као и у улицама других градова, стотине институција и предузећа биле су мета напада, остављајући читаве улице прекривене крхотинама и изгорјелим остацима двоточкаша у центру града. У раним јутарњим часовима у недјељу, знаци разарања у Паризу били су бројни: разбијени излози, гомиле спаљених бицикала и скутера, опљачкане продавнице у четврти Република или на Великим булеварима, од којих су неке изгледале као да су потпуно уништене.

Француска протест

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Полиција је у суботу у Паризу ухапсила 855 људи, што је рекордан број, саопштила је Полицијска префектура у извјештају објављеном у недјељу у 8.00 часова.

У главном граду повријеђено је 13 полицајаца и жандарма, као и два ватрогасца, додала је префектура, извјештавајући о насилним групама које се одликују неуобичајеном бројношћу, од 500 до више од 1.000 људи.

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„Процјена штете и пљачки предузећа је у току, али је обим уочене штете значајан“, саопштено је.

Попут градске управе Марсеја, прва замјеница градоначелника Париза, Ламија Ел Аараје, такође је у недјељу осудила недостатак ресурса за полицију који би јој омогућили да заустави пљачке забиљежене у суботу у многим дијеловима главног града.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

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