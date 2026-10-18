Патријарх Порфирије освештао камен темељац новог објекта у оквиру колеџа Светог Саве у Варовилу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије са архијерејима освештао је данас камен темељац новог објекта у оквиру Колеџа Светог Саве у Варовилу, у присуству вјерника и свештенства, као и премијера Новог Јужног Велса Криса Минса.
"Велика је привилегија бити данас са српском заједницом у Аустралији, са заједницом која је толико много урадила за нашу државу и нашу сјајну земљу", рекао је Минс у обраћању послије свечаног чина.
Минс је рекао да није изненађен што колеџ има стотине ученика.
"У коју год српску светињу да одете у Аустралији видјећете много деце, много великих породица које долазе и заједно су у вјери у Господа. Видјећете посвећеност породици, поштовање традиције, исте вриједности које привлаче породице у овај дивни Колеџ. И то је разлог зашто он расте", нагласио је Минс.
Он је додао да образовање није само стицање знања, већ култивисање врлине.
"Предвођени Његовом светошћу, не сумњам да ће професори и ученици овог дивног Колеџа дочекати сваког оног који дође у школу и да ће она расти временом", рекао је Минс.
Он је захвалио патријарху српском Порфирију и Његовом високопреосвештенству митрополиту аустралијско-новозеландском Силуану за указану част да подијели радост великог дана за прву српску образовну установу на Петом континенту, саопштено је из Српске православне цркве /СПЦ/.
Друштво
Патријарх Порфирије: Српски народ благословен јер је Христов и зато се ничега не боји
Свечаност је отпочела Светом архијерејском литургијом у капели Рођења Христовог којом је началствовао патријарх Порфирије, уз саслуживање његове свештене пратње и локалних свештенослужитеља.
"Посебну лепоту богослужењу дало је појање Руског православног мушког хора у Аустралији", истакнуто је у саопштењу.
У литургијској проповиједи патријарх Порфирије је приближио сабранима симболику данашњег јеванђељскег одјељка у којој је описано васкрсење сина јединца удовице из Наина, још једно чудо којим је за живота на земљи Господ Христос пројавио своју божанску природу.
"Смрт није последња реч сваког од нас о себи. Нисмо створени за смрт и бесмисао, нисмо створени да бисмо живели у илузији и шаренилу овог света, хватајући се за разне ствари и покушавајући да нахранимо своју гладну душу, своје гладно биће за вечним животом. Показао је Господ да смрт није крај, него да смо створени за Царство Божје", нагласио је патријарх Порфирије.
Он је додао да је Царство Божје само тамо где је Христос.
"Присуство Господње одагнава мрачне силе, дарује живот и побеђује смрт. Само тамо где је Господ, ту је истина, ту је лепота, ту је правда и ту је живот. Црква је простор и место присуства благодати Божје. Ту је Господ. Зато приступимо, дођимо макар и најгрешнији и најслабији", рекао је патријарх српски.
На Литургији, на приједлог митрополита Силуана, патријарх Порфирије је одликовао чином протојереја сиднејске парохе Веселина Шворцана, Немању Мрђеновића и Александра Милутиновића, који су се годинама истицали радом на свим пољима мисије Цркве у Аустралији, навели су из СПЦ.
Правом ношења напрсног крста одликован је протојереј Горан Ћећез, секретар митрополита Силуана, који је велика подршка свештеницима, архијереју и организацији рада хора који предводи његова супруга, протиница Јелена Ћећез.
На крају Литургије, митрополит Силуан је заблагодарио патријарху Порфирију и браћи архијерејима на двонедјељном заједничарењу у молитвама, охрабрењу и очинским поукама.
Послије Литургије обављено је освештање камена темељца на мјесту на коме ће Колеџ Светог Саве добити још један објекат како би се унаприједила настава за што већи број ученика.
Србија
Патријарх Порфирије уз почасти дочекан у Парламенту Аустралије
Благосиљајући то богоугодно дјело, патријарх Порфирије је пожелио да овакве образовне установе српски народ сагради у свим градовима у Аустралији.
Осим премијер Новог Јужног Велса Криса Минса, честитке Митрополији аустралијско-новозеландској и управи Колеџа Светог Саве упутила је и вођа опозиције у тој аустралијској држави Кели Слоун.
Митрополит Силуан, захваливши свима који су умножили радост домаћинима, благословио је Колеџ, уз жељу да он расте за све, не само за српску заједницу, преноси Срна.
Његовој светости патријарху Порфирију саслуживали су митрополити средњезападноамерички Лонгин, тимочки Иларион, нишки Арсеније и аустралијско-новозеландски Силуан, епископи вашингтонско-њујоршки и источноамерички Иринеј, бихаћко-петровачки Сергије и ваљевски Исихије и свештеници СПЦ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 седм1
Друштво
1 седм0
Градови и општине
3 седм0
Градови и општине
3 седм0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
59
11
54
11
38
11
34
11
27
Тренутно на програму