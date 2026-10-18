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Рама тврди да је дрон с експлозивом циљао зграду Владе: "То нису студенти"

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18.10.2026 10:49

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Рама тврди да је дрон с експлозивом циљао зграду Владе: "То нису студенти"
Фото: Facebook

Албански премијер Еди Рама изјавио је да је неутралисан дрон са експлозивом који је, према његовим ријечима, требало да погоди зграду Владе у Тирани и изазове пожар у унутрашњем дворишту.

– Прије два дана неутралисан је дрон са експлозивом којим се планирало погодити зграду Владе и запалити унутрашње двориште – рекао је Рама током обраћања уживо на својој страници на Фејсбуку.

Албански премијер нагласио је да не вјерује да би студенти могли стајати иза таквог плана те тврдио да је у цијели случај умијешана „страна рука“.

Говорећи о протестима који данима потресају Тирану, Рама је оптужио стране актере за утицај на немире, а посебно је споменуо могућу умијешаност Ирана. За своје тврдње није изнио додатне појединости у обраћању које су пренијели медији.

У главном граду Албаније посљедњих дана трају насилни сукоби полиције и демонстраната, уз паљење и уништавање имовине. Рама сматра да је циљ протеста ометање настојања Албаније да се придружи Европској унији.

Његове тврдње о дрону и могућем страном утицају долазе у тренутку појачаних тензија у земљи. Околности инцидента и наводи о умијешаности страних актера захтијевају потврду надлежних институција.

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Тагови :

Албанија

Еди Рама

Протести

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