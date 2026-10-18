Ћерка Гоце Тржан студира један од најтежих факултета: Гоца открила да је имала тежак избор

Аутор:АТВ редакција
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Насљедница Гоце Тржан, Лена Тржан, посветила се образовању и уписала тежак факултет послије тешке одлуке коју је донијела.
Како је Гоца открила, Лена се премишљала између два факултета, а одлука је пала на психологију.
Гоца је говорила и о ћерки Лени, која је започела ново поглавље у свом животу.
– Она са тим живи цијели живот, то је њој дио одрастања, нисам ја њој Гоца Тржан, ипак сам ја њој само мама. Она има 19 година, бруцош је, уписала је психологију, тако да јој желим пуно среће са тим. Имала је жељу да студира и продукцију на ФДУ, међутим побједила је луда мајка коју треба лијечити, тако да је уписала психологију – открила је пјевачица.
На питање да ли је спремна на то да је ћерка једног дана анализира из угла психолога, пјевачица је уз осмијех одговорила:
– Ја дијагнозу имам одавно. Важно је да има своја интересовања и да се оствари како она хоће - рекла је пјевачица за "Гранд".
Ћерка пјевачице Гоце Тржан, Лена Тржан, недавно је одлучила да званично избрише презиме свог биолошког оца Ивана Маринковића и узме презиме своје мајке.
Како је открила, промена презимена није изненађење за њене најближе, али сама пјевачица Гоца Тржан није знала тачан тренутак када је Лена тај корак и спровела у дјело.
Лена је описала како је изгледао сам одлазак у општину и на који начин је саопштила мајци вести:
– За моје пријатеље и породицу промјена презимена у Тржан није новост, већ реализација нечега што сам годинама планирала. Моја мама чак није ни знала када ћу то урадити… Једног дана сам са другарицом отишла у општину, а послије смо сјеле и попиле кафу. Будући да не могу дуго да чувам тајну, послије два-три дана сам испричала мами.
Поред промјене презимена, Лена Маринковић је веома активна на друштвеним мрежама, гдје дијели детаље из приватног живота, али признаје да се суочила са суровим реакцијама јавности и негативним коментарима:
– Када сам отворила профиле на друштвеним мрежама, добила сам „шамар од јавности“. Испоставило се да су људи много окрутнији него што сам мислила… Но, сигурно није лако, мада људи мисле да јесте. Вјерујем да нас је цијела та ситуација, као породицу, још више зближила, преноси Телеграф.
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