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Познатог домаћег пјевача претукла супруга: "Убила ме је као вола у купусу"

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18.10.2026 11:01

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Познатог домаћег пјевача претукла супруга: "Убила ме је као вола у купусу"
Фото: Youtube printscreen/ Oslobođenje

Познати пјевач Ал Дино доживио је физичко насиље од стране бивше супруге Ардуане, која га је чупала и ударала пред њиховим синовима, након чега је услиједила двогодишња судска драма и званични развод.

Пјевач Ал Дино, познат по великим хитовима као што су „Коприва“, „И сад ме по теби познају“ и „Чаршија“, својевремено је отворено говорио о детаљима тешке породичне драме кроз коју је прошао. До сукоба је дошло једне вечери када је синове довео код бивше супруге Ардуане. Њихов већ нарушен однос додатно је ескалирао јер син Харун није желио да иде код мајке.

„Те вечери сам нормално довео синове Ардуани. Наш иначе лош однос додатно је ескалирао зато што Харун није желио да иде код мајке. Послије тога услиједио је оштар вербални сукоб између нас двоје, који је убрзо прерастао у физички обрачун. Ардуана ме је чупала за косу и ударала, дословно могу да употријебим опис који сам прочитао у неком тексту о нама: 'Убила ме је као вола у купусу'.“

„Преклињао сам је да стане због дјеце“

Читавом трауматичном догађају присуствовали су њихови синови, који су вриштали и покушавали да зауставе сукоб. Пјевач је нагласио да се ниједног тренутка није бранио нити узвраћао, истичући да није васпитан да икада физички насрне на жену.

„Нисам васпитан да икада и помислим на то да физички насрнем на жену, па се због тога ни у једном тренутку нисам бранио. Али, преклињао сам Ардуану да стане, да се заустави и покуша да се уразуми, не због мене, већ због наше дјеце. Раздире ме бол што су наши синови присуствовали овом за њих свакако трауматичном догађају. Плашим се како ће се све одразити на њихов психички развој. Нисам желио да се браним када је моја супруга насрнула на мене, само због начина на који сам васпитан и због наше дјеце“, испричао је Ал Дино тада, а након овог трауматичног искуства пар се развео.

Двије године на суду и нови почетак

Након овог инцидента услиједио је развод, а процес пред судовима трајао је пуне двије године. Одлуком суда, дјеца су припала мајци Ардуани, док је пјевачу наложено плаћање алиментације.

Након породичне драме, Ал Дино је успио да окрене нови лист. Данас живи мирним и повученим животом, промијенио је имиџ, често путује и поново је пронашао срећу у љубави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ал Дино

Пјевач

Насиље

насиље у породици

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