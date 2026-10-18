Познатог домаћег пјевача претукла супруга: "Убила ме је као вола у купусу"

Аутор:АТВ редакција
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Познати пјевач Ал Дино доживио је физичко насиље од стране бивше супруге Ардуане, која га је чупала и ударала пред њиховим синовима, након чега је услиједила двогодишња судска драма и званични развод.
Пјевач Ал Дино, познат по великим хитовима као што су „Коприва“, „И сад ме по теби познају“ и „Чаршија“, својевремено је отворено говорио о детаљима тешке породичне драме кроз коју је прошао. До сукоба је дошло једне вечери када је синове довео код бивше супруге Ардуане. Њихов већ нарушен однос додатно је ескалирао јер син Харун није желио да иде код мајке.
„Те вечери сам нормално довео синове Ардуани. Наш иначе лош однос додатно је ескалирао зато што Харун није желио да иде код мајке. Послије тога услиједио је оштар вербални сукоб између нас двоје, који је убрзо прерастао у физички обрачун. Ардуана ме је чупала за косу и ударала, дословно могу да употријебим опис који сам прочитао у неком тексту о нама: 'Убила ме је као вола у купусу'.“
Читавом трауматичном догађају присуствовали су њихови синови, који су вриштали и покушавали да зауставе сукоб. Пјевач је нагласио да се ниједног тренутка није бранио нити узвраћао, истичући да није васпитан да икада физички насрне на жену.
„Нисам васпитан да икада и помислим на то да физички насрнем на жену, па се због тога ни у једном тренутку нисам бранио. Али, преклињао сам Ардуану да стане, да се заустави и покуша да се уразуми, не због мене, већ због наше дјеце. Раздире ме бол што су наши синови присуствовали овом за њих свакако трауматичном догађају. Плашим се како ће се све одразити на њихов психички развој. Нисам желио да се браним када је моја супруга насрнула на мене, само због начина на који сам васпитан и због наше дјеце“, испричао је Ал Дино тада, а након овог трауматичног искуства пар се развео.
Након овог инцидента услиједио је развод, а процес пред судовима трајао је пуне двије године. Одлуком суда, дјеца су припала мајци Ардуани, док је пјевачу наложено плаћање алиментације.
Након породичне драме, Ал Дино је успио да окрене нови лист. Данас живи мирним и повученим животом, промијенио је имиџ, често путује и поново је пронашао срећу у љубави.
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