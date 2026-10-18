Мађар: Могућ извоз украјинског жита преко Мађарске

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска је спремна да дозволи транзит украјинског жита преко своје територије према западној Европи, изјавио је премијер Петер Мађар.
Објава је услиједила је након захтјева украјинског предсједника Владимира Зеленског на самиту ЕУ у Бриселу 16. октобра.
"Рекао сам - ако само пролази кроз земљу, онда очигледно нема препрека", изјавио је Мађар станици РТЛ.
Мађарски премијер је додао да је добро успостављена транзитна процедура била на снази три до четири године раније, али да је касније укинута.
Мађарска је под претходном владом коју је предводио Виктор Орбан прогласила ванредну ситуацију и увела забрану увоза украјинских пољопривредних производа.
Забринутост због снаге украјинског пољопривредног сектора закомпликовала је односе Кијева са још неким европским земљама. Пољска блокира напредак у једном дијелу преговора о чланству Украјине у ЕУ због бојазни да би приступање Украјине наштетило пољским пољопривредницима.
Зеленски је рекао да испоруке жита преко Црног мора тренутно нису могуће због руских напада и позвао је Пољску, Румунију, Словачку и Мађарску да дозволе транзит украјинског жита преко њихових територије према западним земљама.Мађарска је спремна да дозволи транзит украјинског жита преко своје територије према западној Европи, изјавио је премијер Петер Мађар.
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Објава је услиједила је након захтјева украјинског предсједника Владимира Зеленског на самиту ЕУ у Бриселу 16. октобра.
"Рекао сам - ако само пролази кроз земљу, онда очигледно нема препрека", изјавио је Мађар станици РТЛ.
Мађарски премијер је додао да је добро успостављена транзитна процедура била на снази три до четири године раније, али да је касније укинута, преноси Срна.
Мађарска је под претходном владом коју је предводио Виктор Орбан прогласила ванредну ситуацију и увела забрану увоза украјинских пољопривредних производа.
Забринутост због снаге украјинског пољопривредног сектора закомпликовала је односе Кијева са још неким европским земљама. Пољска блокира напредак у једном дијелу преговора о чланству Украјине у ЕУ због бојазни да би приступање Украјине наштетило пољским пољопривредницима.
Зеленски је рекао да испоруке жита преко Црног мора тренутно нису могуће због руских напада и позвао је Пољску, Румунију, Словачку и Мађарску да дозволе транзит украјинског жита преко њихових територије према западним земљама.
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