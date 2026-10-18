Руси извели велике нападе: Погодили логистичке центре и луке, на мети и бродови

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оружане снаге Русије извеле су током ноћи групне нападе дроновима на украјинске логистичке центре и луке, као и на бродове који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је руско Министарство одбране.
Према подацима министарства, погођен је логистички центар „Нова пошта“ у граду Ровну, гдје су складиштени и дистрибуисани терети двоструке намјене, укључујући компоненте за беспилотне летјелице дугог и средњег домета.
Осим тога, у транзиту је погођен теретни брод који је превозио војни терет и терет двоструке намјене, 30 километара источно од луке Одеса.
Министарство спољних послова Руске Федерације раније је саопштило да је кијевски режим током љета ескалирао нападе на обалску транспортну и логистичку инфраструктуру и цивилне бродове у Азовско-црноморском подручју, уз помоћ дронова и обавјештајних података које добија од НАТО-а и ЕУ.
Руске снаге у тим условима улажу напоре да осигурају безбједност пловидбе, а њихове акције ће се наставити све док безбједносне пријетње у Азовско-црноморском подручју не буду потпуно отклоњене, поручили су у министарству.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
59
11
54
11
38
11
34
11
27
Тренутно на програму