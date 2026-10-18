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Руси извели велике нападе: Погодили логистичке центре и луке, на мети и бродови

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18.10.2026 10:38

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Фото: X / Sputnik

Оружане снаге Русије извеле су током ноћи групне нападе дроновима на украјинске логистичке центре и луке, као и на бродове који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, саопштило је руско Министарство одбране.

Према подацима министарства, погођен је логистички центар „Нова пошта“ у граду Ровну, гдје су складиштени и дистрибуисани терети двоструке намјене, укључујући компоненте за беспилотне летјелице дугог и средњег домета.

Осим тога, у транзиту је погођен теретни брод који је превозио војни терет и терет двоструке намјене, 30 километара источно од луке Одеса.

Министарство спољних послова Руске Федерације раније је саопштило да је кијевски режим током љета ескалирао нападе на обалску транспортну и логистичку инфраструктуру и цивилне бродове у Азовско-црноморском подручју, уз помоћ дронова и обавјештајних података које добија од НАТО-а и ЕУ.

Руске снаге у тим условима улажу напоре да осигурају безбједност пловидбе, а њихове акције ће се наставити све док безбједносне пријетње у Азовско-црноморском подручју не буду потпуно отклоњене, поручили су у министарству.

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Тагови :

Русија

Одеса

Украјина

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