Мисица добила 10 година робије: По многима то је мало за оно што је учинила

Аутор:АТВ редакција
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Бивша навијачица Универзитета у Кентакију, која је убила своју новорођену бебу, а затим сакрила њено тијело у ормар, осуђена је на 10 година затвора!
Лакен Снелинг (22) родила је дечака 27. августа 2025. године у свом стану у универзитетском кампусу, а затим је у паници угушила новорођенче.
Иако је у почетку негирала оптужбе, Снелинг је овог августа признала кривицу за убиство из нехата, рекавши пред судницом у којој је владала тишина: "Ускратила сам му кисеоник".
Снелинг се појавила пред судијом Дајаном Минифилд у Окружном суду округа Фејет, гдје је осуђена на 10 година затвора. Тужиоци су препоручили казну од 10 година затвора у оквиру споразума о признању кривице.
Отац бебе, квотербек са колеџа Изаја Хол, кратко се обратио током изрицања пресуде Снелинг, наговештавајући да јој је опростио.
"Не желим Лакен ништа лоше. Оно што се догодило, догодило се. Не могу то да промјеним", рекао је он.
Вјерује се да је Хол свом сину дао име Мекој Кејд Хол.
Сцена
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Бебина бака по оцу, која се такође обратила суду током рочишта у петак, описала га је као "савршено здравог, прелијепог дјечака" који је "заслужио прилику да одрасте и буде вољен".
Док је у петак изрицала пресуду, судија Минифилд рекла је Снелинг да ће имати "много времена" да размишља о свом злочину.
"С обзиром на природу овог кривичног дјела, не испуњавате чак ни услове да будете разматрани за условну казну", рекла је судија бившој навијачици и учесници такмичења за мис.
"Знате, ово је насилни злочин. Ово је злочин којим је одузет живот недужној беби која није учинила ништа лоше апсолутно ништа осим што је дошла на свијет и удахнула ваздух, и то је све".
The former University of Kentucky cheerleader who killed her newborn baby and hid his body in a closet has been sentenced to 10 years in prison https://t.co/GMslet0rQ8 🔗 https://t.co/qag5yLVB8z— Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2026
"Млади сте, имате 22 године. Имаћете много живота пред собом. Ова породица Кејд ће имати много живота пред собом, али ова рупа никада неће нестати. Ова усамљеност, ово управо сада у вашем стомаку, никада неће нестати. Мораћете да пронађете начине да живите са тим и све ће то доћи само од Бога".
Снелинг је одмах притворена након рочишта за изрицање казне. Била је у кућном притвору у кући својих родитеља у Тенесију од свог првог саслушања у септембру 2025. У марту је положила кауцију од 10.000 долара која ће бити поново пуштена након друге оптужнице.
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Снелинг је 415 дана била у кућном притвору. Снелинг је ухапшена 30. августа 2025. године, три дана након што је родила дијете у свом стану ван кампуса.
Њене цимерке су рекле полицији да су чуле чудне звуке који су долазили из њене собе током порођаја, јер се навијачица породила сама и у тајности.
Након порођаја, Снелинг је средила мјесто догађаја и напустила свој дом како би отишла у Мекдоналдс.
Њене цимерке су рекле да су потом пронашле мртву новорођенчад у крваво натопљеном пешкиру и кеси за смеће сакривеној на поду њеног ормара, умотаној у пластичну кесу.
Једна пријатељица је рекла да је пријавила полицији да је беба била "хладна на додир" када су је пронашли. Њене ужаснуте цимерке су рекле полицији да вјерују да је неко вријеме крила трудноћу.
Фотографије из прошлог априла приказују Снелинг како наступа са британским каскадерским тимом са оним што изгледа као трудна избочина на стомаку.
Првобитно је оптужена за злостављање леша, фалсификовање физичких доказа и прикривање рођења бебе, а у септембру се изјаснила да није крива по тим оптужбама.
Након хапшења, Снелинг је првобитно тврдила да је новорођенче мртворођенче. Рекла је да не вјерује да беба "дише или да је жива", а затим је тврдила да се онесвестила на беби и пробудила се видјевши да "постаје плаво-љубичаста".
У судским документима се наводи да је Снелинг истражитељима рекла да је умотала своје новорођенче "као бурито" и "положила поред", објашњавајући да је паничила и да јој је то "дало мало утјехе у том тренутку".
Полиција је касније тврдила да је Снелинг рекла медицинском раднику да је њено новорођенче показало "мало покрета фетуса" и да је "цвилело" када се родило.
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Снелинг је потом поново оптужена у марту 2026. године за убиство из нехата првог степена након што је Канцеларија медицинског истражитеља Кентакија утврдила да је дјечак био жив када се родио и да је умро као посљедица "гушења".
У августу 2026. године признала је убиство из нехата првог степена, злостављање леша, фалсификовање физичких доказа и прикривање рођења новорођенчета као дио нагодбе о признању кривице.
"Била сам под великим емоционалним стресом и моја беба се родила неочекивано. И умјесто да му помогнем, окончала сам му живот. А послије сам се средила и никоме нисам рекла", рекла је кроз сузе у судници, преноси Телеграф.
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