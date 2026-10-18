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Бомба на Малом Калемегдану! Звезда довела НБА центра!

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18.10.2026 10:01

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Бомба на Малом Калемегдану! Звезда довела НБА центра!
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркашки клуб Црвена звезда довео је новог играча на позицији центра, а ријеч је о камерунском кошаркашу Кристијану Колоку, који стиже из НБА лиге, из екипе Торонто Репторса.

Колоко, који игра на позицији центра, има 26 година, а током каријере наступао је у НБА лиги за Торонто, Лос Анђелес Лејкерсе, Мемфис, Сан Антонио и Атланту. Сам трансфер званично су потврдили и црвено-бијели.

„Кристијан Колоко ново је појачање КК Црвена звезда Меридијанбет! Добро дошао у Београд и црвено-бијелу породицу, Кристијане! Бивши центар Торонта, Лос Анђелес Лејкерса и Мемфиса стиже у Београд и појачаће центарску линију нашег тима након обављених љекарских прегледа.

Иако је за његове услуге било заинтересовано више евролигашких клубова, одлучио је да Црвена звезда буде његова прва европска станица у каријери. Кристијан Колоко висок је 211 центиметара. Рођен је у Камеруну, у граду Дуали, али је све значајније кошаркашке кораке направио у Сједињеним Америчким Државама, најприје као члан двије средње школе у Калифорнији, а потом и током трогодишњег боравка на Универзитету Аризона, једном од престижних кошаркашких програма у НЦАА лиги“, наводи се у објави клуба.

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Тагови :

Кристијан Колоко

КК Црвена звезда

кошарка

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