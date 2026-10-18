Бомба на Малом Калемегдану! Звезда довела НБА центра!

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки клуб Црвена звезда довео је новог играча на позицији центра, а ријеч је о камерунском кошаркашу Кристијану Колоку, који стиже из НБА лиге, из екипе Торонто Репторса.
Колоко, који игра на позицији центра, има 26 година, а током каријере наступао је у НБА лиги за Торонто, Лос Анђелес Лејкерсе, Мемфис, Сан Антонио и Атланту. Сам трансфер званично су потврдили и црвено-бијели.
„Кристијан Колоко ново је појачање КК Црвена звезда Меридијанбет! Добро дошао у Београд и црвено-бијелу породицу, Кристијане! Бивши центар Торонта, Лос Анђелес Лејкерса и Мемфиса стиже у Београд и појачаће центарску линију нашег тима након обављених љекарских прегледа.
Иако је за његове услуге било заинтересовано више евролигашких клубова, одлучио је да Црвена звезда буде његова прва европска станица у каријери. Кристијан Колоко висок је 211 центиметара. Рођен је у Камеруну, у граду Дуали, али је све значајније кошаркашке кораке направио у Сједињеним Америчким Државама, најприје као члан двије средње школе у Калифорнији, а потом и током трогодишњег боравка на Универзитету Аризона, једном од престижних кошаркашких програма у НЦАА лиги“, наводи се у објави клуба.
Christian Koloko is the newest addition to the BC Crvena zvezda Meridianbet roster! Welcome to Belgrade and the Red&White family, Christian! 🔴⚪️
Кристијан Колоко ново је појачање КК Црвена звезда Меридианбет!
Бивши центар Торонта, ЛА Лејкерса и Мемфиса стиже у Београд и појачаће центарску линију нашег тима након обављених лекарских прегледа. Иако су за његове услуге били заинтересовани бројни евролигашки клубови, одлучио је да црвено-бели буду прва европска станица у његовој каријери.
Кристијан Колоко је висок 211 центиметара, рођен је у Камеруну (Дуала), али је све значајније кошаркашке кораке правио у САД - прво као члан две средње школе у Калифорнији, а онда и кроз трогодишњи боравак на Аризони, једном од престижних НЦАА кошаркашких програма.
#kkcz #WeAreTheTeam— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 18, 2026
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